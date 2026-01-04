【NBA試合速報】2026年1月4日（日） ニューヨーク・ニックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
ニューヨーク・ニックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年1月4日（日）
開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）
最終スコア：ニューヨーク・ニックス 119 - 130 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-31で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び58-66で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び87-99で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューヨーク・ニックスがリードし119-130で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-04 12:15:09 更新