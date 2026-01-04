CIRRAの旅がいよいよ始まる！荒野を舞台に希望の地を目指す10人を描いた「one-way runway」MVがいよいよ公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で結成された10人組ガールズグループCIRRAの初MVが公開される。

■オーディションを勝ち抜き旅立つCIRRAの姿を描くMVに注目

日本テレビで放送中のオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』。この番組から誕生したCIRRAのPre-Debutシングルで、番組のテーマソングでもある「one-way runway」のMVがついに完成。1月5日20時にCIRRA公式YouTubeチャンネルにて公開される。

本楽曲は、E-girls「Anniversary!」「Mr.Snowman」を手がけた小竹正人（作詞）とFAST LANE（作曲・編曲）が再びタッグを組み完成した、国産ダンスポップチューン。オーディションに向き合う候補生たちの想いや情熱、そして仲間たちの絆が表現された歌詞が、すべての聴く人の心にシンクロされる楽曲となっている。

そしてMVの監督は、E-girls「DANCE WITH ME NOW!」「Merry Merry Xmas」を手掛けていた関綾乃が務めている。

MVのテーマは「CIRRAの旅」。荒野を舞台に希望の地を目指し集まる10人の姿と突き進むような力強いダンスシーンが見どころで、オーディションという険しい道を乗り越えて選ばれたメンバー同士の絆が感じられる映像も必見だ。

2026年、いよいよ始まるCIRRAのこれからの旅に注目だ。

■リリース情報

2025.12.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「one-way runway」

