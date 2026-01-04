テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、中学生時代の恐怖体験を告白した。

【映像】弘中アナの恐怖体験

1月2日（金）、『闘うオンナのワイドショー』（テレビ朝日系）が放送。1年のニュースを女性目線で振り返る新感覚ワイドショーとして放送され、女性初の内閣総理大臣が誕生した激動の2025年を振り返った。スタジオにはMCのホラン千秋をはじめ、三宅香帆、黒岩里奈、森香澄、加納（Aマッソ）、弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）、山添寛（相席スタート）、長谷川あかりら豪華メンバーが集結。今年の顔となる闘うオンナたちが忖度ナシで語り合った。

番組では、2025年も後を絶たなかった悪質な盗撮や痴漢事件を特集。森香澄が高校生の時に盗撮・痴漢の被害に遭ったことを明かすと、弘中アナも自身の過去を振り返り「中学生の時、最寄駅に口パクで『おはよう』と言ってくるおじさんがいて…私だけに」と、特定の相手から執拗に狙われていた恐怖体験を告白した。

つづけて、「何もしてこないんですけど、子どもに好意を持ってしまう人って一定数いると思うので、『紺パンを履きなさい』とか『電車乗る時は誰かと一緒に行きなさい』とか教えないといけないなと思う」と、教育の必要性を訴えた。