タレントの川崎希が4日、自身のアメブロを更新。家族で訪れたハワイからの帰国便の様子や、豪華な機内食を公開した。

川崎は「3人の子どもたちとの飛行機の過ごし方」というタイトルでブログを更新。「ハワイの帰りの便 行きよりも2時間くらい長くかかるし昼便で子どもたちが起きてるかな？と帰りはお絵描きグッズとかゲームとか色々手荷物で持参したよ」と、子連れ旅行の工夫を紹介した。

続けて「カゲトラはサッカーゲームしててsisterはお絵描き 時差とかですぐ寝るかな？とかも思ったけど全然元気に起きてたから色々持参してよかった笑」「私はグーちゃんをアレクが見てくれてる時間にモアナ2を観たりジュース飲んだり」などと、機内での過ごし方についても明かした。

豪華な機内食を公開「ロブスターサラダが絶品だった〜」

また機内食について「子どもたちは和食をチョイス」「大人は洋食をチョイス」とつづり、「ロブスターサラダが絶品だった〜」と提供された豪華な機内食や子どもたちの写真を複数枚公開した。

最後に「CAさんに優しくしていただいたりしてグーちゃんも楽しそうでなにより 飛行機に乗ってる時間も好きだから帰り道もとっても満喫出来ました」と、帰国時の様子を振り返った。