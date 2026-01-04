第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）は３日に復路が行われ、神奈川県内に練習拠点を置く大学では、青山学院大（相模原市）が昨年大会の自らの記録を３分以上縮める１０時間３７分３４秒の大会新記録で総合３連覇を果たした。

国学院大（川崎市）も１０時間４０分７秒の好記録で歴代最高の総合２位。シード権（１０位以内）獲得を目指した東海大（平塚市）は惜しくも１２位で、神奈川大（横浜市）は１３位、日体大（同）は１５位で大会を終えた。

実業団でマラソン挑戦へ

「４度目の正直」だった。国学院大の７区・高山豪起選手（４年）は４位でたすきを受けると、早稲田大と中央大を抜き、区間賞の走りで順位を２位に押し上げた。過去３年間の悔いを晴らすと挑んだ箱根路で、チーム過去最高順位の２位に貢献した。

１年から欠かさず箱根路を走ってきたが納得の走りはできず、２年の区間１０位が最高。昨年は、自ら志願して５区の山道を走るも、区間１４位に沈んだ。

この１年は、チームと共に箱根に照準を合わせた。昨年２月の別府大分毎日マラソンで、チーム最高の２時間８分台をたたき出した。昨夏の合宿では、８月の走行距離を前年から２００キロ増やし、１２００キロを走り切った。過去３回の箱根路への恐怖心を払拭（ふっしょく）し、「今年は力まないで挑める」と自信を見せていた。

今大会では２区を志望していたが、前田康弘監督が「ジョーカー」と呼ぶ５人の有力選手のうち、唯一復路を任された。「悔しさもあったが、差を詰める役割を任されたと思った」と最後の箱根路を力走した。

その言葉通りの走りに、前田監督は「正直もう（優勝は）きついと思っていたが、高山の背中を見たら『俺は諦めないですよ』と言われた気がした。熱い走りだった」と称賛した。卒業後は、実業団に入り、マラソンに挑戦する。「この経験を生かし、２年後のオリンピックで走りたい」と箱根駅伝から世界をみすえた。（矢舗怜央奈）

前田監督「悔しさとすがすがしさと」

出雲駅伝２連覇の実績を引っさげ、往路４位から悲願の箱根駅伝初優勝に挑んだ国学院大は、総合２位で２日間を締めくくった。

７区では、高山豪起選手（４年）が「優勝をあきらめない走りを見せる」と、歴代記録２位となる区間賞の走りを見せ、チーム順位を４位から２位に押し上げた。８〜１０区では箱根路初経験者が続いたが、８区飯国新太選手（２年）が区間２位、９区野田顕臣選手（１年）が区間３位と健闘した。

初優勝を絶対目標に掲げていたチームだけに、前田康弘監督は「悔しい気持ちとすがすがしい気持ちの両方がある」と涙もみせたが、選手に対しては「最大値の力を出して、堂々と戦ってくれた」とねぎらった。