桃井かおり、具沢山手作りおでん披露「味染みてて美味しそう」「食器も素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の桃井かおりが1月3日、自身のInstagramを更新。手作りおでんのショットを公開し、話題になっている。
【写真】74歳ベテラン女優「お店みたい」具沢山の手作りおでん
桃井は「急に何か食べたいが“おせちはな〜”なお昼」とおせち以外の料理を求め、手作りのおでんのショットを公開。「ありふれながら〜大したおでんネタ無し〜でも今ならいい奴、いつでもいい奴」とつづり、大根、ウインナー、がんもどき、卵、ちくわなど具沢山のおでんを披露している。
この投稿には「体に優しそう」「最高のご飯」「温まりますね」「味染みてて美味しそう」「食器も素敵」「お店みたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
