菊地亜美、妊娠で「70キロ超えぐらいまで増えた」産前の体重に戻したダイエット法告白
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの菊地亜美が1月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。産後ダイエットについて明かした。
【写真】35歳元アイドル、17キロ減ビフォーアフター
菊地は以前に自身のInstagramストーリーズで産前の体重に戻ったことを報告したところ、ファンからどうやって体重を戻したのかを質問する声が多数届いたと説明。これを受け、この日の動画では産後ダイエットの詳細を語った。
菊地は「（妊娠中に）70キロ超えぐらいまで増えたんですよ。20キロ弱ぐらい増えたんですよね」と告白。「1人目の時は1ヶ月で10キロぐらい母乳と毎日の生活で何もせずに、ちゃんと食べていたのに痩せたんです」と明かした上で「その記憶があったから今回も20キロ弱増えても、10キロぐらいは最初の1ヶ月間で痩せるだろうって思っていたんだけど、全然痩せなかったわけ。6キロぐらいしか痩せなかったわけ」と第2子出産後の体重について変動をぶっちゃけ。また「運動で体重を落とすっていうのは本当に難しくて」と話し「体重を落とすって考えると、私は絶対に食事制限なんですよね」と食事制限を選んだ理由を明かした。
食事制限の詳細について菊地は、24時間のうち16時間を、食事を摂らない時間として過ごし、残りの8時間のみで食事を摂る“16時間ダイエット（ファスティング）”が1番合っていたと説明。しかし、現在は産前の体型に戻るも、運動はしていないため「長女を産む前の時の体型とは質が違う」と説明。そのため「2026年は運動をして、引き締めの方にいきたいと思っているのと健康体でいる。あと3、4キロは痩せたい」と今年のダイエットの目標を語っていた。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
