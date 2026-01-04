「主人のお箸も」柏木由紀子78歳、亡き夫・坂本九さんへの変わらぬ想いにファン「とても感動しました」
女優の柏木由紀子が2日にインスタグラムを更新。お正月のオフショットを披露すると、ファンから感動の声が寄せられた。
【別カット】愛犬とお正月を迎える柏木由紀子（ほか5枚）
柏木が「あけましておめでとうございます」と投稿したのはお正月のオフショット。複数公開されている写真には、愛犬との2ショットや歌手で夫の坂本九さんの名前が書かれた箸袋、豪華なおせち料理、さらに家族で出かけた九さんのお墓参りの模様まで収められている。
投稿の中で柏木は「元旦は娘たち家族と勢ぞろいでお節をかこみ、お雑煮を食べ、幸せをかみしめていました」と明かし「我が家はお箸に毎年名前を書くのですが主人のお箸も 孫たちは、当たり前のようにお節もお雑煮も、じいじ、の分も取り分けて仏壇に供えてくれるようになりました」とつづっている。
この投稿にファンからは「とても感動しました」「旦那さんの分まで 優しい」「良いお正月ですね」などの反響が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】愛犬とお正月を迎える柏木由紀子（ほか5枚）
柏木が「あけましておめでとうございます」と投稿したのはお正月のオフショット。複数公開されている写真には、愛犬との2ショットや歌手で夫の坂本九さんの名前が書かれた箸袋、豪華なおせち料理、さらに家族で出かけた九さんのお墓参りの模様まで収められている。
投稿の中で柏木は「元旦は娘たち家族と勢ぞろいでお節をかこみ、お雑煮を食べ、幸せをかみしめていました」と明かし「我が家はお箸に毎年名前を書くのですが主人のお箸も 孫たちは、当たり前のようにお節もお雑煮も、じいじ、の分も取り分けて仏壇に供えてくれるようになりました」とつづっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）