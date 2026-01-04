吉岡里帆、凛とした着物姿に新年から反響続々「お美しい」「めっちゃ素敵です」
女優の吉岡里帆が3日までにインスタグラムを更新。着物姿を披露するとファンから称賛が集まった。
【別カット】吉岡里帆、美麗全身ショットやうなじが美しい後ろ姿も（ほか4枚）
吉岡が公開したのは、2日に放送された『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』（日本テレビ系）のオフショット。番組出演時に着用していた着物でポーズをとる吉岡の姿が複数のモノクロ写真で記録されている。
投稿の中で吉岡は番組出演について「番組の大ファンだったので嬉しかったなぁ…」とつづり「子供達の凄まじい頑張りと、親御さん達の多大なる想いが詰まった最高の番組です」とコメントしている。
彼女の晴れやかな着物姿にファンからは「着物に愛されてるわぁー、はちゃめちゃにお美しいよぉ」「里帆ちゃんめっちゃ素敵です」「新年早々素敵なお着物姿を拝見できて幸せの極み」などの声が相次いでいる。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。2026年は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で主人公・豊臣秀長の正妻・慶を演じることが決まっており、3月には映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』も公開される。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（@riho_yoshioka）
