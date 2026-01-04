ロッテの辛東彬（シン・ドンビン、重光昭夫）会長は「高物価・高金利・ドル高の3高現象と地政学的リスク、人口構造変化などで経営環境の不確実性が日常化された。これからは核心事業の根本的な体質改善が必要だ」と話した。新世界グループの鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）会長は「この2〜3年間グループの革新的決断はもう一度成長するための緻密な準備だった。既存戦略を改善する程度でなく、考えを変えルールを新しく立て顧客のニーズ自体を再創造しなさい」と注文した。現代百貨店グループの鄭志宣（チョン・ジソン）会長は「持ち株会社体制安定化と新事業準備を基に持続成長に向けた土台を着実に用意してきた。不確実性が日常化された経営環境でも揺らがず持続成長が可能な経営基盤を固めていこう」と強調した。CJグループ孫京植（ソン・ギョンシク）会長は「世界の消費者は韓国の食品、韓国のコンテンツ、韓国のコスメなど韓国のライフスタイルを過去と比較できないほどのスピードで受け入れている。韓国のトレンド市場を先導するための実行を加速してほしい」と呼びかけた。

◇不確実性打開する共通分母の「変化」

金融界にトップは投資生態系の構図が変わっているとし、スピーディな転換を注文した。

KB金融の梁沐Α淵筌鵝Ε献腑鵐辧鵬馗垢録掲の経営計画方向として「転換と拡張」を提示し、「新たに形成されるデジタル資産、AIビジネス市場でもわれわれが先に顧客とビジネスチャンスを確保しなければならない」と注文した。新韓金融の晋玉童（チン・オクドン）会長も「AX（AI転換）、DX（デジタル転換）は生き残りの課題となり、働き方と顧客との接点全般に根本的な革新が必要だ。不進則退、既存の慣性にとどまれば未来金融の戦場で生き残ることはできないだろう」と話した。

ハナ金融の咸泳周（ハム・ヨンジュ）会長は「銀行よりも多く稼ぐ証券会社があり、家計向け貸付は成長の限界に到達した。グループ主力企業として自らの役割をしてきた銀行の危機。ウォン建てステイブルコイン議論と関連し暗号通貨の発行・流通・使用・還流につながる完結した生態系を主導的に設計し、先制的に構築しなければならない」とした。ウリィ金融の任鍾竜（イム・ジョンヨン）会長も「生産的金融、AX先導、シナジー創出」を掲げ「生産的金融は企業金融の名家であるウリィ金融が最も自信があり、最もしっかりできる分野」と強調した。