15歳少年に殺人を依頼し、自分の夫を殺害することに成功した高校教師のパメラ・スマート。いかにして15歳少年を凶行に導いたのか？ そして捜査が進むにつれてわかった彼女の「身勝手な殺人理由」とは……。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

なぜ生徒に殺人を依頼？

パメラは1967年、フロリダ州マイアミに生まれ、中学のときニューハンプシャー州に転居した。小柄で愛嬌のある美少女は異性からもてはやされ、高校時代はチアリーダーとして活躍、アメフト部のキャプテンと交際していた。高校卒業後、フロリダ州立大学に進学。そのころからニュースキャスターになることを夢見て、大学在学中は学内のラジオ局で番組を持つなど精力的に活動する。

後に結婚相手となる2歳上のグレッグと出会ったのは1986年のクリスマス。当時、彼はプロのミュージシャンになるべく、ヘヴィメタのバンドを組んでいた。2人はすぐに恋に落ち同棲。1989年5月にパメラが大学を卒業したタイミングで結婚した。

グレッグはプロのミュージシャンになることをあきらめ、父親が経営する保険会社に就職。夫婦はグレッグの故郷であるニューハンプシャー州に購入した一軒家で新婚生活を始める。

一方、パメラはニュースキャスターになる夢を捨てきれず、その足がかりとしてウィナカネット高校で放送業界を志望する生徒にメディア学を教える派遣教師の職に就いた。

幸せを夢見た2人の結婚生活は当初から喧嘩が絶えず、半年後にグレッグの浮気が発覚したことで破綻寸前まで追い込まれる。プライドの高いパメラが夫の不倫を許すわけもなく、その仕返しに自分も浮気してやろうと企む。頭に浮かんだ相手は1人、教え子のビリーだ。

「いつも、あなたのことを考えているの」と誘惑

パメラはその美貌で男子生徒から大人気で、中でも熱い視線を送っていたのがビリーだった。

彼はパメラが赴任当初に企画した、コンペに出品するテレビコマーシャル製作のボランティア募集に応じてきた1人で、パメラと親しくなりたいのが一番の動機だった。とはいえ、まだ思春期の少年。淡い恋心しかなかった。

が、夫の浮気が発覚してほどなく、パメラはグレッグが出張で留守にしている自宅に、ビリーと、同じくボランティアに参加していた女子生徒セシリア・ピアースを招待する。そこで、パメラは「ナインハーフ」という映画を2人に観せる。ミッキー・ロークとキム・ベイシンガー主演のセックスシーンが多い、高校生には刺激の強い作品だ。

ここでビリーが思ってもいないことが起きる。性的な場面に差しかかると、パメラが自分の膝に手を置き、「いつも、あなたのことを考えているの」と耳元で囁いたのだ。異様な雰囲気に耐えきれず、セシリアが部屋を出て、1時間ほど外を散歩してから戻ったところ、さらに信じられない光景が飛び込んできた。寝室のベッドで、全裸のパメラがビリーにまたがっている。

セシリアは言葉を失い、そのまま1人で帰宅した。

この日、童貞を失ったビリーは以降、頻繁にパメラと密会を重ねる。憧れの女性教師とのセックスは高校生にとっては天にも上る体験。さらに、パメラからランジェリー姿の写真をプレゼントされると完全に虜になった。そんなある日、いつものように関係を持った後、パメラが困った顔で「夫が暴力を振るう」と口にした。

恋は盲目

続けて「夫を殺さないと私たちの関係を続けることができない。だからお願い」とグレッグの殺害を依頼してきた。突然の言葉にビリーは驚愕し、思いとどまるように説得する。対して「じゃあ、他の男に頼むしかないわね」とため息をつくパメラ。

ビリーは激しく嫉妬した。自分が殺さなければ、彼女との関係が終わってしまう。パメラに依存しきっていた彼はこうして殺害を決意する。恋は盲目。

全てパメラの思惑どおりで、このとき彼女は夫に14万ドル（当時の日本円で1550万円）もの生命保険金をかけていた。本人は認めていないが、真の殺害動機は金だったようだ。

ビリーは高校の友人、バンスとパトリックに全てを打ち明け殺害の協力を要請、承諾を得る。

