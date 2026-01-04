800m近い長さ

広島の市街地から広島空港に向かい、いよいよ空港へ到着かというとき「赤く巨大な橋」のような構造物が設置されています。その橋脚の高さは約60m、長さは786mにもなりますが、その上に車両や人の姿はありません。この橋のような構造体はなんなのでしょうか。

【写真】これが「広島空港の謎の赤い巨大橋」全貌です

結論からいうとこれは広島空港に着陸進入をするための経路を示し、進入方向や高さ、滑走路末端からの距離などの情報を与える「進入灯」で、滑走路の延長線上に設置されています。進入灯自体は、国内の多くの空港で装備されており、決して珍しい設備ではありませんが、広島空港の滑走路の西側では国内では珍しい「橋」スタイルのものが導入されているというわけです。

これは広島空港は険しい山を切り崩して整備された空港であることから、このスタイルの進入灯を導入することとなったわけです。

なお、広島空港に設置されているこの「橋型の進入灯」は、国内他空港のものと比べて、精度が高い航空機誘導装置が搭載されているのが特徴です。同空港のレベルは、滑走路上の視程（視認距離）が100mあれば、自動操縦で着陸できる「ILS カテゴリーIII」に認定されているため、霧などの悪天候による視界不良時にも、安全に着陸ができます。

これは広島空港が、霧が発生しやすい立地条件を持ち合わせているから設置されたもので、悪天候下の欠航率を大きく下げることに寄与しています。なお、「ILS カテゴリーIII」は国内空港では成田、熊本、釧路など、ごく限られた空港にしか備わっていない設備です。