犬が嬉しがる『ワード』５選

愛犬に特定の言葉をかけるとわかりやすく喜ぶ--そんな反応に心当たりのある飼い主さんも多いでしょう。犬たちはどのような言葉に高揚しやすいのでしょうか。ここでは犬が嬉しがるワードを紹介します。

1.「いいこ」「すごいね」

褒められるときに飼い主が笑顔でかけてくれる「いいこ」「すごいね」などの言葉は、犬たちも「褒められた」と嬉しい気持ちが沸き起こるので、わかりやすく笑顔になるワンコが多いです。

今までの経験則から「この言葉をかけられた時は褒められているんだ」「飼い主さんも喜んでいる」と理解している点も喜ぶ要因として大きいでしょう。

2.「かわいい」

「かわいい」という言葉の意味は正確に理解していなくとも、「かわいい」と言っているときの飼い主の声のトーンや表情が柔らかくなっているので、「自分を肯定してくれている」ということは犬たちも理解しています。

中には「かわいいねぇ～」と言われすぎて、そもそも自分の名前が「かわいい」と勘違いしている反応を見せる犬もいるというから可愛いですよね。

3.「ありがとう」

何かを持ってきてくれたとき、飼い主のことを案じてくれたときなど、「ありがとう」と声をかけることもあるでしょう。

「ありがとう」という言葉を発しているとき、飼い主さんの声のトーンに優しさや喜びが滲み出ているため、その僅かな声音の違いを犬たちは感じ取っています。「飼い主さんが喜んでいる」と感じると、ワンコたちも嬉しくなるのです。

4.「散歩」「ごはん」「おやつ」

「散歩」「ごはん」「おやつ」など、愛犬が喜ぶ「こと」や「もの」を口に出すと、パッとこちらを振り返って嬉しそうな笑顔を見せてくれることはありませんか。多くの飼い主さんが経験していると思います。

犬たちは自分にとってメリットが大きいことやデメリットが大きいことに関連するワードを記憶しがちです。中でも「散歩」「おやつ」「ごはん」は大好きなわんこが多くいるので、わかりやすく喜んでくれます。

5.「行く？」「食べる？」

「散歩」や「おやつ」と同じ理由ですが、ものや日課の名称ではなく、「行く？」「食べる？」といった動詞で覚えている犬も少なくありません。

しかし、動詞の場合、愛犬ではなく他の家族との会話の中で「～行く？」と発言することもあるため、勘違いしてぬか喜びしてしまう……という事態に陥りがちです。

犬が大喜びしているときに見せる行動

犬が大喜びしているときは、以下のような行動をとることが多くみられます。

ぴょんぴょん飛び跳ねる 目が輝いて笑顔になる しっぽを高い位置で左右に大きくブンブン振る 飼い主の周りをくるくる歩き回る 体を擦り寄せてくる

上記のような行動は、見ていて「すごく喜んでる！」「嬉しいね」と感情がわかりやすいはずです。

ただし、喜びがエスカレートして興奮してしまうと、うっかり問題行動を起こしてしまうこともあるので、興奮し始めたらコマンドを出して落ち着かせましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が嬉しがるワードは、その犬によって異なります。皆さんのワンちゃんはどのような言葉に反応し、喜びますか。ぜひ普段の様子から愛犬が喜ぶ魔法のワードを探ってみましょう。