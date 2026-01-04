赤ちゃんとわんこのおよそ1年間の成長記録が話題を集めています。赤ちゃんが生まれたときから優しく見守り寄り添ってきたわんこ。ふたりの微笑ましい様子には「サイズ感が可愛すぎる」とのコメントも届くほど。少しずつお兄ちゃんになっていくわんこの姿をご覧ください♡

新しい家族が仲間入り！

TikTokアカウント「yuzu20231031」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの男の子「ゆず」くんと、赤ちゃんのおよそ1年間の成長記録。パパに抱っこされる赤ちゃんを興味深そうにのぞき込むゆずくん。

最初の1か月は警戒し吠えることもあったというゆずくん。初めて見る赤ちゃんに興味はありながらも、同時に怖さもあったのでしょう。それでも泣いている赤ちゃんの様子を確認するまでに少しずつ、しかし確実に距離は縮まっていったといいます。

お兄ちゃんになっていくわんこに感動♡

お外で石の上に並んで座るふたり。ニコニコの赤ちゃんの横でゆずくんはキリっと姿勢よく正面を向いていたそう。その頼もしいたたずまいはお兄ちゃんそのもの…！

赤ちゃんが生まれてからおよそ1年間、妹の成長とともにゆずくんの心境も変わっていったのでしょう。パパとママが慈しむ赤ちゃんを守るべき存在と理解したため、ちょっぴり手荒なことをされても優しく受け入れていたといいます。

妹である赤ちゃんを守るナイトとして、これからも活躍してくれることでしょう…！

「サイズ感が可愛すぎる♡」とのコメントも寄せられるほど、赤ちゃんとゆずくんの小さなふたりが戯れる姿は癒しを届けたようですね。

ママ大好き！甘えん坊な子犬のゆずくん

お兄ちゃんっぷりが板についたゆずくんですが、まだ妹が生まれる前のひとりっこだったころのゆずくんをご紹介！

まだ生後半年にも満たないゆずくん、パパとじゃれあいカプッと甘噛みをしてしまったとか。思わず『痛い痛い！』と声を上げると、すかさずママの元へ移動したそう。この頃からパパよりママ派だったというゆずくん、ママの膝の上に乗り茶目っ気たっぷりなお顔で見つめてきたといいます。

そんなゆずくんにママも『かわいい～！』と声が漏れてしまいます。こんなに甘えん坊さんだったゆずくんが、立派なお兄ちゃんになるなんて感慨深いものがありますね。

TikTokアカウント「yuzu20231031」にはゆずくんと赤ちゃん、ふたりの成長が投稿されていますよ。もっと見てみたい方は要チェックです！

