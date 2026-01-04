飼い主さんが泣いていることに気付いたマルチーズさん。鼻をかんでいるのを『寒い』のだと勘違いしてみせたまさかの行動が話題になっているのです。

思わず泣けてくる、思いやりと優しさに溢れた光景は記事執筆時点で19.3万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：飼い主が泣いていることに気付いた犬→『寒いのかな』と勘違いして…思わず泣けてくる行動】

飼い主が泣いていることに気付いた犬

Xアカウント『@6yQgZFNMNk76215』に投稿されたのは、マルチーズ「にこまる」くんのお姿。

この日、飼い主さんが涙を流していることに気付いたというにこまるくん。何気なく、鼻をかんでいると…思わぬ行動を見せてくれたというのです。

寒いのかと勘違いして…思わず泣けてくる行動に反響

なんとにこまるくんは、自分用の唐草模様があしらわれた素敵な『ちゃんちゃんこ』を運んできて渡してくれたのだそう。

どうやら飼い主さんが鼻をかんでいるのを見て、寒いと勘違いした模様。『寒いなら、これ貸してあげるよ』というかのように、一生懸命運んできてくれるお姿はあまりにも愛おしいもの。

もちろん、飼い主さんにとっては小さくて着られないちゃんちゃんこ。でも何よりも暖かく、心まで満たされること間違いなしの行動は多くの人々を感動させることとなったのでした。

この投稿には「本当にママ思いで優しい」「一番の味方ですね」「お心遣イーヌ」「泣ける」「優しい…」「写真から優しさ伝わる」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

おもちゃで遊ぶのが大好きな男の子♡

2019年11月14日生まれのにこまるくんは、何よりもおもちゃで遊ぶのが大好きな男の子。そのぬいぐるみのような外見とは裏腹に意外とタフな一面もあり、お家の中では毎日のように大運動会が繰り広げられるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすにこまるくんのお姿は、日々多くの人々にマルチーズの魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6yQgZFNMNk76215」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。