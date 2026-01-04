初めて自分の姿を見た犬の反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7500回再生を突破し、「可愛さ大渋滞」「満更でもない様子がたまらない」「自分を認識して嬉しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬の前に『鏡』を出してみた結果→自分のお顔を見た瞬間に…あまりにも愛おしい『表情』】

鏡に集まる子犬たち

YouTubeチャンネル「豆柴4兄妹の一生～豆・幾・凛・竜の歩み～」では、豆じろうくん、幾三くん、凛ちゃん、四竜くんという、4匹の豆柴の暮らしを紹介しています。

今回投稿したのは、豆じろうくん、幾三くん、凛ちゃんの日常の1コマ。実は、豆じろうくんは「鏡」が大好きなのだといいます。スタンド型の鏡を持ってくると、我先にと鏡の前を陣取るのだとか。

豆じろうくんは、鏡に映る自分の姿を見るのがお気に入りのようです。この日も、鏡の前で凛々しい顔をして、ポーズを取っていたといいます。

初めて鏡を認識したら…

一方、凛ちゃんはまだ鏡の仕組みを理解していません。鏡を向けてもウロウロするばかりで、何かが映っていることにも気が付かなかったのです。そこで、凛ちゃんに鏡の仕組みを教えてみることにしました。

鏡を向けられた凛ちゃんは、しばらく鏡の中の自分を見つめていたといいます。しばらくすると、それが自分の顔であることを認識した様子。「こんなに可愛かったのね」と言わんばかりに、ニッコリと笑ったそうです。

鏡にはママも映っていたため、目が合ったことに嬉しくなってしまったのかもしれません。

それぞれの反応にホッコリ

こうして鏡を覚えた凛ちゃんですが、幾三くんは鏡が苦手なのだとか。鏡を出すと、怯えたように後ろに回ってしまうといいます。凛ちゃんが鏡を見ている間、幾三くんはケージの中でうずくまっていました。

それぞれまったく違う反応を見せたものの、鏡が大好きな豆じろうくんは、最後まで鏡に夢中になっていたそうです。豆じろうくんは、自分の顔をとっても気に入っているのかもしれませんね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「鏡見てニッコリの凛ちゃん、可愛い」「豆ちゃんイケメン！」「3人の兄妹愛に感動しました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴4兄妹の一生～豆・幾・凛・竜の歩み～」には、豆じろうくん、幾三くん、凛ちゃん、四竜くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。仲睦まじい4匹に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴4兄妹の一生～豆・幾・凛・竜の歩み～」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。