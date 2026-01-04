寒い冬の必需品！最新暖房家電6選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＊ ＊ ＊

＜PART 1＞

家電・日用品

まずは生活の基盤作りに不可欠な「家電・日用品」からチェックしていこう。第一に重視すべき点は、暖房・保温・防寒といった“あったか”機能性。ここに挙げるどれかひとつを手に入れるだけでも生活のQOLアップ必至！

【暖房家電】

家電エアコンで空間全体を“暖める”のもイイが、体温調整がしやすい小型ヒーターやストーブ、パネル式ヒーターといった身体をポイント的に“温める”ギアも見逃せない。

また生活の質を上げるという点では“睡眠時間を快適にしてくれる”ふとん乾燥機や暖房敷きパッドもあると便利。さらに、フローリング床のリビングでも使えるこたつを用意すれば、家族団欒の時間がより楽しくなるに違いない。

1. 足元や腰など当てたい箇所だけを、ピンポイントでじんわり温め

パナソニック

「デスクヒーター（DC-PKD4）」（実勢価格：1万7100円前後）

デスク下にスッポリと収まり、動いていないと冷えがちなヒザ下をじんわりと温めてくれます。ローテーブル使用時の腰回りの保温にも◎。お仕事や勉強の際にぜひお試しください！（パナソニック商品マーケティングセンター リビングマーケティング部 増山晴加さん）

仕事や作業中、「上半身を温めると、ついウトウトして集中できない」というお悩みを解決してくれるのがコレ。折り畳み式で持ち運びにも収納にも便利。パネル展開時のサイズはH45×W48×D30cmでしっかりとカバーしてくれる。

2. 特殊構造のハニカム反射版を搭載、省エネ設計なのに、あたたか

ヤマダオリジナル

リフレクトストーブ「RIFLECA」（1万4080円）

特殊構造のハニカム反射板を搭載し、熱を凸レンズのように前方に集中させ放出することで、少ない消費電力でもあたたかさを体感できる設計に。背面の取手で持ち運びも楽ラク（ヤマダホールディングス統合経営企画室 経営企画部 広報課 瀧澤隼人さん）

ヒーターのパワーは3段階で調整。回すだけで簡単に操作ができるダイヤル式なので、手元が見づらい時だって直感的に操作が可能。また転倒した場合は電源がオフになる転倒時自動オフスイッチも搭載されており、地震があっても安心だ。

▲周囲を効率よく暖めるために欠かせない首振り機能。自動で左右約60°、手動で上下約15°動くため、狭めの空間ならばコレで十分

3. いつものテーブルが“おこた”に。継脚で4段階の高さ調整可能

YAMAZEN

「高さが4タイプ 選べるこたつ（105×75cm）」（3万6999円）

用途に合わせて高さを4段階調整可能なダイニングこたつです。普段は布団を外してテーブルとして、冬は暖房器具として重宝する一石二鳥のアイテムです（山善 家庭機器事業部 MD 松島康智さん）

サイズは、ふたり〜3人でちょうどいい天板105×75cm以外に、ひとり〜ふたり用（天板80×80cm）、4人でもゆったり（天板120×80cm）を用意。布団は自宅の洗濯機で丸洗いでき、手入れがしやすい。

▲立ち上がりが早く、身体に熱が浸透しやすい遠赤外線ヒーターユニットを採用。すぐに温まりたい時に嬉しい

4. ツインノズル＆ハイパワーで、快適な就寝環境を実現！

アイリスオーヤマ

「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル（BSK-210-W）」（実勢価格：2万2000円前後）

“ちっちゃいのにハイパワー！”でご好評いただいている「カラリエ mini TURBO」にツインノズルが登場。ハイパワーでありながらコンパクトなサイズが◎（アイリスオーヤマ 広報室 元田奈々さん）

ふとんの隅々まで温風を届ける独自の立体ノズルにより、最速2分間で足元から効率的に温めてくれる。「ふゆモード」のパワフル温風ならシングルふとんを、25分間でフンワリ乾燥（※ともにターボ設定時）で仕上げる。

▲「あたためモード」を選択し、シングルふとんにノズル2個を入れた場合、最速約2分でふとんの隅々までも温めることが可能

▲ノズルが2本あるので、2組のふとんやシューズを同時に温め＆乾燥ができる。子育て世帯にありがたい限りだ

5. 睡眠の経過時間に合わせた温度調整で心地よい眠りを

パナソニック

「暖房敷きパッド（DB-BM1L）」（実勢価格：2万6400円前後）

ふとんの中を一晩中“ちょうど良く”温める快温モードを搭載し、マイクロファイバー素材も心地よくて冬はコレ1枚で朝までぐっすり。自分も愛用し、社内でも好評なイチオシアイテムです！（パナソニック 商品マーケティングセンター リビングマーケティング部 増山晴加さん）

運転開始後に、お好みで設定した温度まですばやく上昇。睡眠中はあたためすぎない心地よい温度をキープし、起床時間に合わせて再び緩やかに温度が上昇。すっきりした目覚めをサポートしてくれる。

▲表地はフンワリ柔らかいマイクロファイバー素材。洗濯機で洗えるだけでなく、ダニ対策機能も搭載し、清潔な就寝環境をキープする

6. 空気を汚さず、肌や喉へのダメージ抑制、遠隔操作でさらに便利に

デロンギ

「マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル アストログレー（IDH15WIFI-AB）」（9万9800円）

風を出さずに空気を乾燥させない“ゼロ風暖房”で、肌にも喉にもやさしい快適空間を実現。スマホ操作対応のスマート仕様で、デザインも機能も妥協しない最上位ヒーターです（デロンギ・ジャパン プロダクトマネージャー 京谷崇央さん）

ホコリを巻き上げたり空気を汚すことなく、輻射熱と自然対流で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」の電気ヒーター。エレガントで上質感のあるデザインながら従来品よりも軽くなり、Wi-Fi機能も搭載。

▲帰宅前に部屋を暖めたり、外出先から運転停止するなど、専用スマートフォンアプリで屋内／屋外から遠隔操作ができる

▲カラー液晶ノブ（画像左側）で直感的操作が可能。付属のアロマボウル（画像右側）は水とアロマオイルで香りを楽しみながら暖める

