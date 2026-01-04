栃木CがさらにJ1経験者を獲得…FC東京からFW山下敬大が加入「結果で恩返ししたい」

栃木シティは4日、2025シーズン限りでFC東京を退団したFW山下敬大の加入を発表した。



現在29歳の山下は、レノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖、FC東京、湘南ベルマーレでプレー。J1リーグ通算73試合10得点、J2リーグ通算106試合23得点を記録している。



栃木C加入に際し、山下は同クラブの公式サイトで次のように意気込みを示した。



「この度、FC東京から加入することになりました山下敬大です。自分を必要としてくれたこのクラブに、結果で恩返ししたいと思っています。求められているのはゴールだと理解していますし、そのプレッシャーも含めて闘います。勢いのあるこのチームをさらに前へ押し上げられるよう、クラブのためにベストを尽くします。応援よろしくお願いします！」



3シーズン連続の昇格で地域リーグからJ2へ駆け上がった栃木Cは、ヴィッセル神戸を退団したDF小池裕太や横浜FCを退団したFW鈴木武蔵らの獲得も発表している。