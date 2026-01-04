「嘘と言ってくれ、、」お笑い芸人、太っている走り方に絶句。「癒される映像すぎてやばいかわいい」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。自らの走り方に驚いたことを報告しています。
【写真】ジャンボたかおの走り方
ジャンボたかおさんはその投稿を「嘘と言ってくれ、、」と引用。「こんなに走り方太ってるの？？？ 昔、リレーの選手だったのに、、、、」と、驚きの感想をつづりました。
コメントでは、「孫に全速力見せるおじいちゃんの走り方」「逆に太ってる人が走り方ガリな事なんかあるんか？」「お父さんのリレーなんよ」「でもすごく可愛いですよ」「現実ですｗｗｗ」「さすがにかわいい」「重そうだよ〜〜」「癒される映像すぎてやばいかわいい」「痩せるとイケメンの人」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
まず、お笑いコンビ・コットンのきょんさんが「僕走り方太ってるか確認してほしいです！と言われ、動画を撮りました」と1本の動画を公開。ジャンボたかおさんがカメラに向かって全力で走ってくる姿です。きょんさん曰く「はい、太ってます」とのこと。
「今年も美味しいもの山ほど食べて」1日の投稿で「今年も美味しいもの山ほど食べて、たっぷり寝て素敵な一年にしましょう！」と抱負を述べていたジャンボたかおさん。2025年もたくさん食べていたのかもしれませんね。今回の“発見”を機にダイエットなどするのでしょうか。今後の展開が楽しみです。
