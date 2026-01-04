バルセロナ在住・大久保嘉人さんと再会！４部で奮闘中の日本人選手も取材「２桁得点できればトップに呼ばれる」【KICKOFF！KANSAI】

１時間スペシャルでスペイン・バルセロナ在住の大久保嘉人さんを訪問。現地の観光名所やスペインクラブの現在地を徹底取材した。



大久保さんは流暢なスペイン語も披露。海外で奮闘する日本人にも直撃し、４部でプレーする現場に迫った。



▼大久保嘉人さんの愛息の試合を観戦



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。１時間スペシャルでは、スペイン在住の大久保嘉人さんを訪ね、ＦＣバルセロナの練習施設や指導者を目指す大久保さんを徹底取材した。





２０２５年４月に家族６人でバルセロナに移住。サッカーに励む愛息たちの試合を観戦することも大久保さんの大事な仕事のひとつだという。次男・緑二くんは現在１５歳。地元の街クラブに入団が決まり、ＭＣの加地さん、海渡アナとともに２試合目の公式戦をスタンドから見守った。街クラブでもスタジアムを所有し、リーグ戦を戦い抜く。加地さんもスペインのジュニア年代を観戦して「綺麗なサッカーをすると思ったら意外とフィジカル勝負のところもあるんだ」と驚いた。１日目の夜はスペイン料理店で現地のパエリアや生ハムを堪能。加地さん、海渡アナと再会した大久保さんはこの日、試合で無得点だった息子の様子について気にしつつ「ちょっと落ち込んでいたね。でも悩まないと」と成長に期待していた。▼「ここから成り上がって頑張ります」スペイン４部で奮闘する勝島新之助選手スペイン２日目は海渡アナと大久保さんで世界遺産のサグラダ・ファミリアへ。歩きながら大久保さんはスペイン語で道を尋ね、語学に奮闘する様子も披露した。一方、加地さんはジローナＦＣを訪問。スペイン４年目の若武者、２２歳のレフティー・勝島新之助選手を突撃取材した。滋賀県出身で現在はジローナのＢチームでプレー。スペイン４部で日々、奮闘している。しっかり言語を理解している勝島選手を見て「最初は苦労したやろうけど、コミュニケーション取れるだけで全然違うな」と感心した。高校時代に京都サンガのアカデミーで寮生活していた勝島選手はスペインでも「順応が早かった」という。卒業後にトップ昇格できずにスペインへ挑戦。ジローナでもトップ昇格を目指しており「２桁得点できれば（トップに）呼ばれると思う。自分次第。５部から１部に上がる選手を何人も見てきた。ここから成り上がって頑張ります」と意気込んでいた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：２０−２：２０放送 ２０２５年１２月２１日（日）放送分の収録より）