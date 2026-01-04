アメリカ大統領に返り咲きまもなく1年となるトランプ氏。トランプ政権の今年の課題について、記者の報告です。

トランプ大統領（国民向けの演説 去年12月）「過去11か月間、我々は米国史上、最も多くの前向きな変化をもたらした」「アメリカを再び偉大にし、インフレは止まり、賃金は上昇し、物価は下落している」

就任1年目を異例の国民向け演説で締めくくったトランプ大統領。

成果を列挙する一方、物価高はバイデン前政権が引き起こしたと責任転嫁する姿には焦りがにじんでいました。背景には11月に行われる中間選挙があります。

強権的な政権運営を続けるトランプ氏ですが、中間選挙で与党・共和党が議会の多数を失えば政策の実行が難しくなります。

しかし、政権の支持率は低迷しています。ニューヨーク市長選など最近の地方選挙では、「アフォーダビリティ」＝手頃な価格の実現を掲げた民主党が圧勝。

生活費高騰への不満がトランプ政権への逆風となっていることが浮き彫りとなりました。

危機感を強めたトランプ氏は、食料品の価格を下げるため、関税の対象から食料品を外すなど、看板政策の軌道修正に踏み切り、なりふり構わず物価高対策をアピールしています。

外交面ではウクライナや中東の和平交渉に加え、トランプ氏が4月に中国を訪問して行われる習近平国家主席との首脳会談が焦点です。

トランプ大統領（去年11月）「習主席とは素晴らしい関係を築いている。私は彼のことが好きだし彼も私を気に入っている。4月に中国に行く予定だ」

米中関係にも中間選挙が影響する可能性が懸念されています。

日米外交筋は、「中国は中間選挙に向け成果が欲しいトランプ氏の足元をみて交渉するだろう。トランプ氏が貿易での合意を優先し台湾問題で変な譲歩をしないか 警戒している」と指摘しています。

中間選挙の結果はトランプ政権の後半2年を大きく左右します。民主党関係者は「トランプ氏は勝つためにどんな手でも使ってくるだろう」と指摘していて、中間選挙をめぐり、アメリカ国内のみならず国際社会も振り回される1年となりそうです。