鈴木保奈美、箱根駅伝を生観戦「縄張りは、主に8区」 沿道から放たれる美貌にファン驚き「芸能人オーラ凄いなあ」「青学、強すぎ… 保奈美、美し過ぎ…」
俳優の鈴木保奈美（59）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。箱根駅伝を生観戦したことを報告した。
【写真】「芸能人オーラ凄いなあ」箱根駅伝の生観戦を報告した鈴木保奈美
鈴木は「cheering for the Ekiden runners is a Japanese new year’s tradition」と英語で記し、写真も添えて沿道から箱根駅伝を観戦したことを明かした。
写真では、走る選手や白バイのショットともに、自身が沿道から声援を送る姿を公開。ニット帽やマフラー、メガネを着けて防寒対策はバッチリな様子だった。
沿道から放たれる美しさに、ファンも驚き。「芸能人オーラ凄いなあ」「青学、強すぎ… 保奈美、美し過ぎ…」などのコメントが寄せられていた。
