相良茉優、LORETTA MARTINとエージェント契約 SNSで「ご報告」を発表【文書全文】
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役や、『ワッチャプリマジ！』甘瓜みるき役などで知られる声優・相良茉優が4日、自身のXでLORETTA MARTINとエージェント契約を結ぶことを報告した。
【写真】「ご報告」とした文書を発表した相良茉優
相良は「ご報告です」とつづり、文書を記した画像を公開。「この度、フリーでの活動期間中、株式会社 LORETTA MARTINとエージェント契約を結び、お仕事のサポートをしていただくことになりました」と発表した。
「支えていただける環境に感謝しつつ、これからも一つ一つのお仕事を大切に、より一層頑張っていきたいと思います」としたためた。続けて「お仕事のご相談は、メールにてお問い合わせください。担当者より、丁寧に対応させていただきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
■文書全文
この度、フリーでの活動期間中、株式会社 LORETTA MARTINとエージェント契約を結び、お仕事のサポートをしていただくことになりました。
支えていただける環境に感謝しつつ、これからも一つ一つのお仕事を大切に、より一層頑張っていきたいと思います。
お仕事のご相談は、メールにてお問い合わせください。
担当者より、丁寧に対応させていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
相良茉優
2026年1月4日
