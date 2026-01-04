ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＪＲ高崎線が高崎―東京駅間の上下線で運転見合わせ、湘南新宿ライン… ＪＲ高崎線が高崎―東京駅間の上下線で運転見合わせ、湘南新宿ラインの一部列車も ＪＲ高崎線が高崎―東京駅間の上下線で運転見合わせ、湘南新宿ラインの一部列車も 2026年1月4日 12時23分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ４日午前１１時２２分頃、ＪＲ高崎線の宮原駅で人身事故が発生した。 この影響で同線は高崎―東京駅間の上下線で、また、湘南新宿ラインが新宿駅以北の高崎線の列車で運転を見合わせている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トラック荷台から茶葉が５００ｍ飛散、後続車がよけようとして１１台以上絡む事故…高齢男性１人が重体 １０代とみられる男女２人、車にはねられ意識不明の重体…名古屋・中区の横断歩道 愛知・津島市で市営住宅２軒が全焼、焼け跡から２遺体…住人の８０代夫婦と連絡とれず 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 徳島, 墓, 床暖房, イベント, 思いやり, リペア工事, 配線, 葬儀, マンション