新年早々、夫婦や家庭の問題に向き合うのは気が重い？ いやいや、名優たちの演技が“楽しく”気づかせてくれる発見もあるはずだ。

年始の休みから少し経つころ、2026年1月15日（木）より、ベネディクト・カンバーバッチ＆オリヴィア・コールマン主演の「ドロ沼離婚ブラックコメディ」映画『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』がにて配信開始となる。

©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

10年前、永遠の愛を誓ってロンドンからアメリカに移住し、夫婦となった建築家のテオ（カンバーバッチ）とシェフのアイビー（コールマン）。かたや建築家として順調にキャリアを築き、かたや夫のサポートで夢のレストランを開業したばかりの夫婦は、愛する双子の子どもたちと順風満帆な生活を送っていた……はずが、突然の嵐がすべてを変えた。

設計した博物館が崩壊したテオは失業し、アイビーのレストランは避難客によるクチコミで評判上々。一家の稼ぎ頭は売れっ子シェフとなったアイビーに移り、テオは専業主夫となった。夫は妻に嫉妬し、妻は家族のなかで居場所を失ってゆく──。

あれほど愛し合っていたカップルの関係は、なぜ脆く崩れてしまうのか。パートナーだった2人のバランスが崩れ、互いの不満と競争心が火を噴く、“夫婦あるある”を痛快かつ皮肉たっぷりに描いた一本だ。

©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

本作はウォーレン・アドラーの小説に基づき、1989年にマイケル・ダグラス＆キャスリーン・ターナー主演で『ローズ家の戦争』として映画化された物語を現代に置き換えて再創造したもの。監督は『オースティン・パワーズ』『ミート・ザ・ペアレンツ』のジェイ・ローチ、脚本は『女王陛下のお気に入り』（2018）『哀れなるものたち』（2023）のトニー・マクナマラが務めた。

夫・テオ役は『アベンジャーズ』『ドクター・ストレンジ』シリーズのベネディクト・カンバーバッチ、妻・アイビー役は『女王陛下のお気に入り』や『ロスト・ドーター』（2021）などのオリヴィア・コールマン。さらに『パーム・スプリングス』（2020）のアンディ・サムバーグ、『バービー』（2023）のケイト・マッキノン、『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）のアリソン・ジャネイという顔ぶれが脇を固めた。

©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

激しくいがみ合う夫婦のバカバカしくて誇張されたやり取りが、夫婦や家族の抱える感情や、つい見過ごしてしまう真実をふいにつかみ取る……。年末年始に家族や親戚との距離がぐっと近づくと、ちょっぴりつらい気持ちになったり、なんだか居心地の悪さを感じてしまったりする人もいるはず。

休みが明けて少しほっとした時期に本作を観てみると、もしかすると思わぬ気持ちになるかもしれないし、あるいは決意が固まるかも？ 新しい一年のはじまりに、“意外とぴったり？”なブラックコメディだ。