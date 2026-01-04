LE SSERAFIMサクラ、へそ出し＆ショーパンタイツコーデ披露「理想のスタイル」「街並みともバッチリ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が1月3日に、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿でお腹をチラリと覗かせたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「女神降臨」ウエストちらりコーデでNY闊歩
サクラはニューヨークの街を颯爽と歩くオフショットを公開。引き締まったお腹が覗く白いトップスにダークカラーのショートパンツ、黒タイツ、ベージュのロングコートを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるコーデ」「女神降臨」「綺麗すぎる」「街並みともバッチリ似合ってる」「理想のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳人気K-POPメンバー「女神降臨」ウエストちらりコーデでNY闊歩
◆LE SSERAFIMサクラ、へそ出し＆ショーパン姿公開
サクラはニューヨークの街を颯爽と歩くオフショットを公開。引き締まったお腹が覗く白いトップスにダークカラーのショートパンツ、黒タイツ、ベージュのロングコートを合わせたコーディネートを披露した。
◆LE SSERAFIMサクラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるコーデ」「女神降臨」「綺麗すぎる」「街並みともバッチリ似合ってる」「理想のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】