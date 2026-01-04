明石家さんま、再婚しなかった理由を告白「俺はしてもええねんけど…」
【モデルプレス＝2026/01/04】明石家さんまが、2日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（15時40分〜）に出演。再婚しなかった理由を明かした。
【写真】70歳大物タレント「格好良い父親」長男＆妻との貴重な結婚式ショット
◆明石家さんま、再婚しなかった理由を告白
この日のスタジオトークでラッパー／シンガーのちゃんみなから「バツイチってどうです？もう1回くらい結婚のチャンスあったと思うんですけど、なんでされなかったんですか？」と話を振られたさんまは「ありましたよ」と頷き「（娘の）IMALUが小さい時は二千翔（※元妻で女優の大竹しのぶと大竹の前の夫であるドラマディレクターの服部晴治さんとの間に生まれた血の繋がりのない長男）と会えないからね、俺が結婚したら」と理由を明かした。
◆明石家さんま、ちゃんみなのリアクションにツッコミ
「子どもに会えなくなるから、その時は結婚しないでおこうと思っていたら、あっという間に30歳を過ぎてしまい」と振り返ったさんま。しかし、IMALUからは「なんで結婚しなかったの？」と言われたことをぶっちゃけ、当時の心境について「すごいショック受けたこと覚えている」と語った。
そして「次の家庭を築くともう会えないやん、子どもと。俺はしてもええねんけど」と話すさんまにちゃんみなが「今は再婚は…？」と質問すると「僕、古稀（70歳）なんですよ」と返したさんま。するとちゃんみなは「こ…き…？それは木村（拓哉）さんとこの娘さんの？」とリアクションし、さんまは「（それは）Koki,（「o」の上に「‐」が正式表記）。なんで俺が突然木村の娘にならなきゃいけないの？」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれていた。
さんまは大竹と1988年に結婚。1989年に長女のIMALUが誕生。1992年に離婚している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
