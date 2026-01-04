SEVENTEENメンバーも「え？」と困惑!?有名K-POP振付師同士のウェディング写真が突如公開

振付師のリア・キムとチェ・ヨンジュンがウェディング写真を電撃公開し、話題になっている。

去る1月3日、リア・キムは自身のSNSに「2026.1.24」という意味深長な日付とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかには、純白のウェディングドレスを着たリア・キムときれいなタキシード姿のチェ・ヨンジュンが仲良くポーズを取っている。2人は本物の新郎新婦と言っても信じるほど、完璧な相性とロマンチックな雰囲気を醸し出している。

この投稿を親交の深い芸能人たちさえ、まったく知らなかったという反応だ。ボーイズグループSEVENTEENのホシは「え？？？？？？？？？？？？？？」と驚き、歌手チェ・イェナも「マジ！！？？？？？？？？？？？？？？」とコメントを残した。

（写真＝リア・キムInstagram）左からリア・キム、チェ・ヨンジュン

しかし、一部の人々からは今回の撮影が実際の結婚ではなく、振り付けの授賞式であるコレオアワードのステージのためのコンセプト撮影であるという推測が出ている。リア・キムが指定した「1月24日」が授賞式の日と同じだという意見だ。

これを見たファンもやはり「2人の目が空虚すぎる」と実際の結婚ではないことに重きが置かれている。

なお、リア・キムはダンスブランド1MILLIONの共同代表兼クリエイティブディレクターで、K-POPダンス界で大きな業績を残してきた。2025年にはBLACKPINKの3rdミニアルバムの同名タイトル曲『JUMP』を手掛けた。

チェ・ヨンジュンは、1MILLIONダンススタジオの理事で、同じくK-POPの代表的な振付師だ。オーディション番組のMnet『PRODUCE 101』シリーズのダンストレーナーとして有名で、SEVENTEEN、ボーイズグループBTS、ガールズグループTWICEなど、多数のアーティストの振付を手掛けた。