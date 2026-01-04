１月４日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１２頭立て）は、永島まなみ騎手が乗った４番人気のペイシャプル（牡３歳、栗東・高橋康之厩舎、父カリフォルニアクローム）が勝利した。５馬身差の２着に１２番人気ハイビッグゴールド（柴田裕一郎騎手）が入り、さらに１馬身差の３着に１番人気ウインモンクール（松山弘平騎手）が入った。勝ちタイムは１分５５秒２（良）。

激しい先行争いでも引かない、鞍上の強気の競馬が決まった。１コーナーに入っても３頭が並んでいたが、ハナを譲らなかった。４角で併走馬を競り落とし、直線に入ってもセーフティリードは縮まらなかった。

今年が年女の永島騎手は、これが２６年の初騎乗初勝利。「まだ幼くて、スタートは速いけどその後はずっと促しながらでした。抜け出してからもずっとフワフワしていましたし、まだ伸びしろがあります。集中力が成長してくれればいいですね。姉のペイシャフラワーに似ている感じですし、きょうだいみたいに上に行ってくれたらと思います」と笑顔を見せた。

管理する高橋康調教師は「最初緩くて、じっくりやっていって、脚もとも耐えてくれた。しっかり走ってくれました。まだ底を見せていないです。体力があるので、だんだんと（ペースが）上がるこの距離の競馬がいいかな」とほっとした表情だった。