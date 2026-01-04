１２月２０日、上海市の都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」に施された「奇幻氷雪童話季」（幻想的な氷雪童話シーズン）の装飾。（上海＝新華社配信）

【新華社上海1月4日】中国上海市黄浦江河畔のショッピングモール「GATE M 西岸夢中心」の屋外スケートリンクは12月31日夜、多くの人でにぎわった。2026年「上海新年第一遊」（新年の遊び初め）イベント会場の一つとして氷上ピアノ演奏や太鼓演奏、アイスダンスが上演され、人々がリンクの周囲に集まり新年を祝った。

中国が掲げてきた「ウインタースポーツ人口3億人」の目は、22年の北京冬季五輪を経て成果が絶えず強固になり、拡大している。上海など南方の都市でもウインタースポーツが冬の情熱をかき立て、関連消費も熱気を帯びている。

１日、上海市の都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」を訪れた人たち。（上海＝新華社配信）

上海自由貿易試験区臨港新片区（エリア）にある都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」では、年越しイベント「千人滑進2026」が開かれた。イベントでは空中パフォーマンスも加わり、空中曲芸やダンス、照明、音楽、マルチメディア技術を雪景色と融合させ、来場者に数々の視覚的演出を提供。耀雪氷雪世界リゾートの担当者は、今年の元日3連休の来場者は前年の元日前後を大きく上回り、5万人を超えるとの見通しを示した。

１２月３１日、上海市のショッピングモール「ＧＡＴＥ Ｍ 西岸夢中心」で、年越しの雰囲気を盛り上げる太鼓演奏。（上海＝新華社配信）

南方の都市の人々の中には、地元でウインタースポーツを楽しむほか、吉林省の長白山や黒竜江省のハルビンで年越しをする人たちもいる。旅行会社の上海春秋旅遊によると、今年の元日連休の国内旅行商品の予約は前年同期比5割増となり、ウインタースポーツの目的地が大きく貢献した。

１日、新年を祝う装飾が施された上海市の都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」。（上海＝新華社配信）

周衛紅（しゅう・えいこう）副総経理は、上海のウインタースポーツ旅行参加者は初めての参加者からリピーター、さらには競技として取り組む人々へと段階的に広がっていると指摘。長江デルタや珠江デルタ地域のウインタースポーツ愛好家は、北方地区のウインタースポーツや氷雪観光の主要客層になりつつあると説明した。（記者/陳愛平）

１２月３１日、人工降雪で年越しの雰囲気を演出する上海市のショッピングモール「ＧＡＴＥ Ｍ 西岸夢中心」。（上海＝新華社配信）

１２月３１日、上海レゴランドリゾートのスケートリンクでアトラクションを楽しむ人たち。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１２月３１日、上海市のテーマパーク「上海歓楽谷」（ハッピーバレー）の「飄雪小鎮」を訪れた人たち。（上海＝新華社配信）

１日、上海市の都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」を訪れた人たち。（上海＝新華社配信）

１２月３１日、上海市のショッピングモール「ＧＡＴＥ Ｍ 西岸夢中心」で披露されたアイスダンス。（上海＝新華社配信）