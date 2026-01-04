元TOKIOの松岡昌宏（48）が4日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「一人鍋ってだからいいんだよ」と考える理由を語った。

「鍋物が苦手」「肉も野菜も同じ味に感じてしまい、飽きてしまう」というリスナーからのメッセージを紹介。これに、松岡は「これは物によるんだよね。味の濃い系の鍋になっちゃうと変化ができないから飽きるっていうのもよく分かります」としつつ「水炊きとかだったら、普通に味付けしないで、素材だけやっておいて、醤油でもいいし、塩でもいいし、自分で味噌入れてもいいし、コチュジャン入れてもいいし、ナンプラー（タイの代表的な魚醤）入れてもいいし、好きにできるからいいんだよ」とした。

その上で「香辛料系は俺は結構やるよね。醤油ベースの鍋にしたって、例えば、1杯目は普通に食べる。2杯目は胡椒を入れる。それだけで全然味変になるじゃん。そこに唐辛子加えてもいいし。そのあとは、ニンニクをちょっと入れることによって、エスニックな感じになって。で、最後にはカレー粉入れるんですよ。そうするとやっぱカレー鍋みたいになるんですね。もう1杯ぐらい食えるんだったら、トマトピューレを入れちゃう時もあります。急にイタリアンになりますから」と明かした。

「変えようと思えば変えられるんですが、その味の濃い系の鍋の時は、なかなか難しいかもしれないね。あとお店ではできないよね」としつつ「だから家でやる時は、なるべく、友達とかとやる時は、自分でそっち側に持ってきゃいいじゃん。“みんなでいろんな味を楽しめればいいじゃない？”とかって。あんまり味付けしない。普通に水炊き、九州の水炊きじゃなくて、もうちょっとみんな好きにできるぐらいの塩胡椒とか、醤油とか、“みんなそれぞれ用意して、好きなように味付けして食べようよ”みたいな感じにしても、よろしいんじゃないでしょうか」と提案した。

「俺はよくそうしてるよ。一人鍋ってだからいいんだよ」と松岡。「最初は普通に食って、今言った順にどんどん。で、最後、トマトピューレも入れて、カレー粉も入れたところに、最後ご飯入れて、卵入れておじやで、鍋のおじやとはまたちょっと違うイタリアン系のものもできますし」と話した。