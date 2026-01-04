モデルでタレントのアンミカ（53）が、水着姿でドバイのビーチを満喫するプライベートショットを披露し反響を呼んでいる。

【映像】「美ボディ〜」と話題！アンミカの水着姿（複数カット）

これまでにもInstagramで、夏休みに夫婦でオーストラリアを訪れた際の青の水着姿を披露していたアンミカ。「奇跡のアラフィフ 女神降臨」「スタイルが素晴らしくて同じ人間とは思えない」などと、話題になっていた。

2025年12月29日の更新では、夫婦でアラブ首長国連邦に訪れていることを報告。首都・アブダビにあるルーブル美術館の分館に行ったことや、シャルジャ砂漠で自然を感じたことなど、夫婦旅行を満喫する様子を連日発信していた。

水着姿でドバイのビーチを満喫する様子を披露

2026年1月2日の更新では以下のようにコメントを添え、水着姿でドバイのビーチを満喫する様子を披露した。

「実はドバイにはビーチがたくさんあります 海も綺麗 さまざまな表情のあるアラブ首長国連邦 世界中から人が集うホテルは、プールサイドやビーチでは普通に水着が着用可能です でも何となく、水着の上からサロンを巻いて。毎年恒例の本屋大賞10冊を読みふけりました」（アンミカ）

この投稿にファンからは、「美ボディ〜 大人な水着がかっこいい！」「大人の女性の色気」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）