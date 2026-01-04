STARTO社、カウコン配信不具合を謝罪 見逃し配信期間を延長
STARTO ENTERTAINMENTは3日、ファミリークラブオンラインの公式サイトを通じて、昨年大みそかから1月1日にかけて生配信された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信不具合について謝罪するとともに、見逃し配信期間を延長することを発表した。
【写真】STARTO社で初＆3年ぶり合同“カウコン”の様子
公式サイトでは「2025年12月31日配信の公演『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』につきましてきまして、アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「本公演につきまして、見逃し配信期間を延長いたします。見逃し配信の開始まで今しばらくお待ちください」と呼びかけた。
なお、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」をめぐっては、出演アーティストに対して誹謗中傷があったとして、2日にSTARTO ENTERTAINMENTは公式サイトを通じて、注意喚起の声明を出していた。
■見逃し配信期間
2026年1月7日（水）22：00〜1月17日（土）23：59まで
■視聴チケット販売期限
2026年1月11日（日）21：30まで
※視聴チケット販売期限の延長はなし。
