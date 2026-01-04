韓国ドラマ「美女と純情男」第25話〜第29話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
「テレ東プラス」では、1月5日（月）〜1月9日（金）放送、第25話〜第29話のあらすじを紹介する。
【1月5日（月）放送 第25話】
優しく接してくれるピルスンに、ジヨンはひそかに告白を期待していたが、ピルスンからは兄のような気持ちで記憶を取り戻す手伝いをしていたと言われると、落胆し、怒りを覚える。しかし、つきあえないのには理由があると言われたジヨンは、ピルスンが不治の病で余命が短いのだと思い込み、それでもかまわないと泣きながらピルスンに思いを告げる。
そんな中、ジヨンに再会したジンダンは、汚した服の弁償の代わりに食事に誘うが…。
【1月6日（火）放送 第26話】
早朝にジヨンの部屋から出てきたピルスンを見かけたソニョンとクムジャに、ピルスンとのつきあい方に気を付けてくれと詰め寄られるジヨン。
一方、ジヨンを見るとドラを思い出すジンダンは、ジヨンについて身辺調査を行う。また、そんなジンダンがジヨンに告白する場面を見てしまうピルスン。
そんな中、代打で役を務めたジヨンにもう一度ドラマ出演して欲しいから、追加でシーンを入れたいとまで脚本家から言われるピルスンだが…。
【1月7日（水）放送 第27話】
ピルスンと楽しい時間を過ごし笑顔を見せるマリの姿に喜ぶジンテクとは反対に、マリを叱るスヨン。
一方、ジンダンはジヨンと一緒に歩く姿を目撃されたエギョに、テヒとの結婚はどうするのだと責められる。
また、ほぼ確定だと思っていた仕事に監督のNGが出たと連絡を受けるミジャは、監督であるピルスンの家に乗り込み助けてくれと頼み込む。だが、一切聞き入れないピルスンにミジャが声を荒らげると、そこへジヨンがやって来て…。
【1月8日（木）放送 第28話】
演技学校でジヨンの演技を見たミジャは、演技力があることを認めると同時にどこかで見たような気がすると不思議な気持ちになる。
また、ジヨンは元ドラのマネージャーのジェドンから、女優としてスカウトを受ける。それを知ったピルスンは怒りをあらわにし、ジヨンに女優になることを猛反対する。
そんな中、デート帰りに家の前でキスをするドシクとミョンドン。その姿を目にしたクムジャにより、家の中に入ることになったドシクは…。
【1月9日（金）放送 第29話】
家に入ったドシクがミョンドンの家族に品定めされている中、突然ミジャがやって来る。そんなドシクは帰り際、中庭で帰宅してきたジヨンに会うと奇妙な思いが込み上げてくる。一方、ジェドンから助演女優のオーディションを勧められるジヨン。その様子を見ていたピルスンは何とかしてジヨンに女優になることを諦めさせようとするが、逆に彼女の闘志を燃やしてしまう。そんなジヨンにピルスンは、ドラの話を始めるが…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
