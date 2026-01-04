韓国ドラマ「華政」第44話〜第48話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！
「テレ東プラス」では、1月5日（月）〜1月9日（金）放送、第44話〜第48話のあらすじを紹介する。
【1月5日（月）放送 第44話】
ジュウォンの活躍により、一旦は釈放された貞明公主だが、ジャジョムと仁祖は、捕盗大将のイ・グァル一人に責任を負わせ、自分たちは罪を逃れようとしていた。
そこで、貞明公主は一人で仁祖の元を訪ね、呪いの件に関わったジャジョムとヨジョンたちを引き渡すよう告げる。そして、これは王にとって危機ではなく機会だと諭し、いい王になりたいという決意を示してほしいと忠言する。仁祖は、いい王になるためにジャジョムとヨジョンを追放すべきかどうか悩んでいた。
そんな中、ジュウォンは貞明公主を危険から守るため婚姻を決意し、父ホン･ヨンと仁穆大妃に許しを請うが…。
【1月6日（火）放送 第45話】
ミョンギルは、西人派の主勢力であり仁祖の反乱に加勢しなかった清西派のキム・サンホンを訪ね、ウォニクと貞明公主の後ろ盾になってほしいと頼む。
いよいよ貞明公主とジュウォンの婚礼の日がやってくる。ジャジョムとヨジョンを捨てる決断をした仁祖は婚礼に出席しようとするが、呪いの件で平安道に追放されていたイ･グァルが反乱を起こし、破竹の勢いで都に向かっているという知らせが入る。
漢陽は厳戒態勢が敷かれ、婚礼の儀も延期となってしまう。破竹の勢いで進軍する反乱軍は都まで迫ろうとしていた…。
【1月7日（水）放送 第46話】
ジャジョムはこの危機を利用して再び仁祖の心を揺さぶり、事態収拾の全権を握る。これを知った貞明公主は仁祖に別造庁と鳥銃部隊が命懸けで国と朝廷を守ると最後の進言をする。身の危険を感じたジュソンはジャジョムに田畑を売り払い、王と避難するよう提案する。鳥銃部隊を使って反乱軍を阻止するしかないと進言された仁祖だが、光海君の配下だった別造庁の人々と貞明公主を信じ切れずにいた。
しかし反乱軍が都に迫る中、仁祖はついに鳥銃部隊を使うと決断を下す。だが、再びジャジョムの言葉に惑わされた仁祖は、都を捨てて避難する道を選ぶ。
【1月8日（木）放送 第47話】
都に残された貞明公主とジュウォンは、延期になっていた婚礼を執り行い、晴れて夫婦となる。
ついに、都と王宮を占拠したイ・グァルに対し貞明公主は民の心を得る手助けも重臣たちの説得もすべて言うとおりにする代わりに、ある条件を出す。しかし、イ･グァルが仁穆大妃やジュウォンたちの命を盾に従わせようとしたため、貞明公主は反乱軍と戦うことを決意する。
仁祖は、都は反乱軍に占拠され、国境地帯では後金が今にも攻め入ってくるという知らせに動揺する。一方、ジャジョムとジュソンは保身のため官軍を都に進撃させ反乱軍を全滅させる計画を立てる。
【1月9日（金）放送 第48話】
ジュウォンは反乱軍への奇襲を実行するが、進撃命令を受けたチャン･マンとイヌが率いる官軍が現れる…。
片や王宮では、イ・グァルが貞明公主やミョンギルたちの様子から奇襲計画に気づくと都と王宮の警戒を強める。
翌朝、官軍が都に進撃しようとしジュウォンは説得を試みるが、聞き入れてもらえず、仕方なく剣を突きつけ進撃を阻止しようとする。ジュウォンに協力することを決意したイヌは、チャン･マンの指揮権を奪い王宮に攻め入る準備を始める。
一方、ジュウォンたちは鳥銃部隊が反乱軍を引きつけている間、官軍が王宮を攻める計画を立てる。激闘の末、官軍は守備が手薄になった王宮に攻め込み、ついに奪還に成功する。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン
