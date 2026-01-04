＜金持ち義母の憂鬱＞「ママは酷い人」孫が母親を捨てる日はもうすぐ【第13話まんが：義母の気持ち】
私（義母）は夫と2人暮らしをしています。一人息子のヒロトが結婚したとき、私は息子のお嫁さんであるチカさんと本当の母娘のように仲良くしたいと思いました。けれどそれを受け入れなかったのはチカさんです。ヒロトによると、チカさんは私たちのことが嫌いなのだとか……。こんな屈辱は生まれて初めてです。私は孫たちをこちらに取り込んで、いずれチカさんを捨ててやろうと決めました。これは私のことを邪険にしたチカさんへの罰です。
私には孫たちの笑顔が何よりの生きがいでした。けれどチカさんは贅沢な経験が気に入らないらしく、ちょくちょく文句を言っているようです。ここで波風を立てては計画が台無しなので、きちんと従っているとアピールしました。
孫たちは私が用意する贅沢な経験に喜び、どんどん懐いてくれました。習い事もわが家から通うことを選んでくれました。私の計画どおり、母親を捨てる日も遠くはないでしょう。しかし週末、私がいつもどおり孫たちを待っていると……。
孫たちを手なずけるのは簡単でした。お金さえかければ、孫たちはとても喜んでくれるのです。どんどんわが家に来たがるようになり、わが家から習い事にも行くようになりました。そう、チカさんから孫たちを奪うまであと少し……！
しかし突然やってきたチカさんが、しおらしく頭を下げてくるではありませんか。今さら何を言っているのでしょうか。しかも孫たちの目の前で……。せっかく絆が深まってきたのに、そこへ入ってこようだなんて！ 私は言葉を失ってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
