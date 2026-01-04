石川遼も実践する竹ぼうき素振りをアマチュアが試してみたらHSが上がった！ その理由とは？
「ヘッドスピードが上がる」といわれるドリルにはさまざまなものがある。多くのゴルファーが試したことのある“あのドリル”は本当に効果があるのか？ アマチュアゴルファーの大谷秀雄さんと、ツアーにも出場する川満陽香理が調査。その結果をランキング順に紹介していく。
【写真】石川遼も練習場で竹ぼうき素振り！ スイング連続写真もお届け
◇ ◇ ◇川満：第6位は、石川遼さんもやっている竹ぼうき素振りでした。平均HS39.9m/sだった大谷さんですが、竹ぼうき素振りをしてから打つと、平均で1.9m/s上がりました。ウェッジ2本素振りと同じく手打ち防止に効果が期待できるドリルです。竹ぼうきの良いところはウェッジよりも空気抵抗が大きいこと。この空気抵抗を逃がさずに竹ぼうきを振り下ろせばオンプレーンで振る感覚を身に付けられます。大谷さん：竹ぼうきは重量もあるため、空気抵抗を受けながら振り下ろしていると自然に腹筋に力が入ります。ドリル後は、ヘッドスピードが上がっていることを実感しながらスイングできました。振っているだけで体幹も鍛えられそうです。川満：空気抵抗を逃がさずにほうきを振り下ろすのがポイントです。一番抵抗を受ける軌道で振ると自然にオンプレーンでスイングできます。ほうきの重さで手打ち防止にもなるドリルです。◇ ◇ ◇関連記事「一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】」では8つのドリルの検証結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】
なんで竹ぼうき？ 石川遼が開幕戦で“真っ黒”な新アイテムお披露目「重くてキツいのがいい」
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【写真】石川遼も練習場で竹ぼうき素振り！ スイング連続写真もお届け
◇ ◇ ◇川満：第6位は、石川遼さんもやっている竹ぼうき素振りでした。平均HS39.9m/sだった大谷さんですが、竹ぼうき素振りをしてから打つと、平均で1.9m/s上がりました。ウェッジ2本素振りと同じく手打ち防止に効果が期待できるドリルです。竹ぼうきの良いところはウェッジよりも空気抵抗が大きいこと。この空気抵抗を逃がさずに竹ぼうきを振り下ろせばオンプレーンで振る感覚を身に付けられます。大谷さん：竹ぼうきは重量もあるため、空気抵抗を受けながら振り下ろしていると自然に腹筋に力が入ります。ドリル後は、ヘッドスピードが上がっていることを実感しながらスイングできました。振っているだけで体幹も鍛えられそうです。川満：空気抵抗を逃がさずにほうきを振り下ろすのがポイントです。一番抵抗を受ける軌道で振ると自然にオンプレーンでスイングできます。ほうきの重さで手打ち防止にもなるドリルです。◇ ◇ ◇関連記事「一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】」では8つのドリルの検証結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】
なんで竹ぼうき？ 石川遼が開幕戦で“真っ黒”な新アイテムお披露目「重くてキツいのがいい」
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？