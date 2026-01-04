トランプ大統領「我々がベネズエラを運営」　マドゥロ大統領はニューヨーク到着…ブルックリンの収容施設に移送か

アメリカのトランプ大統領は3日、ベネズエラへの大規模攻撃について記者会見し、政権交代が完了するまでアメリカがベネズエラを運営すると明言しました。

トランプ政権は3日未明、首都カラカスなどに大規模な軍事攻撃を行い、マドゥロ大統領と夫人を拘束し、トランプ大統領は「正義のための攻撃だった」と軍事行動を正当化しました。

アメリカ・トランプ大統領：

圧倒的な軍事力で空陸海を駆使した壮大な攻撃が行われた。第2次世界大戦以来、見たことのない攻撃だった。（政権交代が完了するまで）我々がベネズエラを運営する。

トランプ氏は記者会見で、「政権交代が完了するまでアメリカがベネズエラを運営する」と述べ、地上部隊派遣の可能性を否定しませんでした。

マドゥロ大統領は3日午後4時半ごろ、ニューヨーク州の空軍基地に到着し、現地メディアは、先ほどニューヨーク市ブルックリンの収容施設に移送されたと報じました。

マドゥロ氏は麻薬密売などを共謀した罪で起訴されていて、今後、ニューヨークの連邦地裁で公判が始まる見通しです。