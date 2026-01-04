第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）は３日に復路が行われ、神奈川県内に練習拠点を置く大学では、青山学院大（相模原市）が昨年大会の自らの記録を３分以上縮める１０時間３７分３４秒の大会新記録で総合３連覇を果たした。

国学院大（川崎市）も１０時間４０分７秒の好記録で歴代最高の総合２位。シード権（１０位以内）獲得を目指した東海大（平塚市）は惜しくも１２位で、神奈川大（横浜市）は１３位、日体大（同）は１５位で大会を終えた。

「この日のために４年間頑張ってきた」

やっとつかんだ夢の出場切符。青学大４年の佐藤有一選手は最初で最後の箱根路で９区区間賞に輝き、箱根の総合３連覇を盤石とした。「この日のために４年間頑張ってきた」と笑顔を見せた。

原晋監督に憧れて入った青学の同期には、黒田朝日選手ら世代屈指のランナーがそろっていた。結果を残す同期を見て、とにかくたくさん走らなければと焦った。１年夏の合宿では普段の月間走行距離の倍近くを走り、追い込み続けた結果、調子は徐々に落ちていった。「もう走りたくない」。陸上をやめることも頭をよぎったが、周囲の支えで何とか踏みとどまった。

昨年は箱根のメンバー入りするも、出走はかなわず悔しさを募らせていた。「次こそは絶対に箱根を走る」。ラストイヤーへの覚悟が生まれた。練習では、距離を追い求めず、あえて全力を出さないことを心がけた。勇気を持って自分に合わない練習メニューは減らした結果、調子は上向き、箱根出走をつかみ取った。

この日は２位と１分４４秒差でたすきを受け取り、そのまま快走。終盤は苦しそうな表情を浮かべることもあったが、猛追する２位の国学院大との差を１５秒広げた。

「今まで見たことのない景色だった」という初の箱根路で選手として一皮むけた。卒業後は実業団に入り、競技を続ける。「マラソンで世界で活躍をしたい」とさらなる飛躍を誓った。（北川穂高）

復路はトップ譲らず

青学大１０区の折田壮太選手（２年）が２位の国学院大に２分３３秒の差をつけてゴールテープを切った。ゴール地点に集まった選手らは満面の笑みで総合優勝の喜びを爆発させ、掲げた「輝け大作戦」は大成功に終わった。

２位の早稲田大と１８秒という僅差で復路をスタートした。６区の石川浩輝選手（１年）が快調に山を下り、２位との差を１分３４秒に広げた。８区の塩出翔太選手（４年）は区間記録を４秒更新する１時間３分４５秒で区間新記録を打ち立て、たすきを受けた９区の佐藤有一選手（同）も区間賞の力走。復路ではトップを一度も譲らず、王者の貫禄を見せつけた。

折田選手は「フィニッシュ地点で待っているチームメートを見た時に感動した。最後に大手町で笑うことができて本当にうれしい」と語った。原晋監督は「３００％輝きました」と走りきった選手たちをたたえた。