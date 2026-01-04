ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」が４日放送され、「２０２６年『大予言』ＳＰ」として高市政権の経済対策、台湾有事をめぐる問題などについて特集した。

高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に端を発した中国側が反発し、日中関係に大きな亀裂が生じている。ゲストの中国問題を取材する講談社・特別編集委員の近藤大介氏は台湾有事の可能性について「２０２６年は緊張感が高まり、２７年が危険」と述べた。

元衆院議員でタレントの杉村太蔵が「２０２６年は緊張が高まる年だと。であるならば、今年、なんとか緊張緩和の年にしなければならない。そういう意味では小泉防衛大臣にすごい期待するところはあるんですけども。どうやったら緊張感を和らげることができますか？」と質問。近藤氏は「日中関係という意味ですかね？それはやっぱり高市総理が退いていただかないと変わらないと思いますね」と見解を述べた。

続けて「高市政権のことは、中国から見ると、第２の（台湾の）頼清徳政権と思ってるんですよ。台湾独立を目指す頼清徳政権が、もう一つ日本にもできたというイメージなんですよ。なので高市政権でいるかぎりなかなか厳しい」と理由を説明した。

杉村が「でもそれって非現実的な話じゃないですか？」と重ねて聞くと、「今年１１月に深圳でＡＰＥＣがありますんで。そこで首脳会談につなげられるように、少しずつ経済団体や政治家が行くようにして、少しずつ持っていくしかない」と述べた。