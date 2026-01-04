食事を変えれば未来の自分を変えられる！ 今日から実践したい食べ方”３つのコツ”【ひとり暮らしの栄養手帖】

何をどう食べるかで未来の自分がつくられる

食事を整えれば未来が輝く3つのコツで吸収効率アップ

痩せたい、不調をどうにかしたい、肌をきれいにしたい……。理想の自分になりたいと思いながらも、なかなか実行に移せない人は多いのではないでしょうか。

私たちの体は日々の食事からつくられており、心に関わるホルモンや神経物質も食べ物に大きな影響を受けます。つまり、食事を変えれば未来の自分を変えることができるということ。一般的に「何を食べるか」に意識が向きがちですが、実は「どう食べるか」も重要。食べ方のコツを意識して栄養素の消化吸収を高めることで、同じものを食べていても未来が変わってくるのです。

食べ方のコツは、大きく3つあります。ひとつめは「よく嚙んで食べる」こと。よく嚙むと食べたものを消化吸収しやすくなり、唾液の分泌が促されて抗菌作用が働くほか、肌のハリを保つ成長ホルモンも分泌されます。

ふたつめは「腹八分目を心がける」こと。食べすぎを防止して胃腸の負担を減らせるため、消化がスムーズになり、肥満の予防にもなります。

最後のコツは「食事の時間を一定にする」こと。毎日同じ時間に食事を摂ると体内時計が安定するため、ホルモン分泌や自律神経のバランスが整いやすくなり、栄養の代謝の効率も上がります。特に、栄養素がよく代謝される朝・昼が重要。なお、朝にたんぱく質を摂ると基礎代謝※が上がりやすくなります。

嚙む回数の目標はひと口につき30 回。普段飲み込もうとするタイミングで、さらに10 回多く嚙むことを意識すると、効果的に回数を増やせます。

※基礎代謝：呼吸や心拍など、生命の維持に欠かせないエネルギーのこと。代謝がいいとカロリー消費量も増え、体に老廃物が溜まりにくくなる。

＼「肉じゃが」は大きめ具材で嚙みごたえUP／

イラスト：may

まとめ

「食べ方」を意識して 心と体を整える

理想の自分になるために、今日から食べ方の3つのコツを意識してみましょう。続けていくと、だんだんプラスの変化が現れてきます。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ