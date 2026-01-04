【新加入】J1・ファジアーノ岡山にDF白井康介選手（FC東京）が期限付き移籍で加入 豊富な運動量持ち味でJ1通算164試合に出場
白井康介選手（©FC TOKYO）
サッカー・J1ファジアーノ岡山は、FC東京のDF・白井康介選手（31）が期限付き移籍で加入したと発表しました。
白井選手は愛知県出身で大阪桐蔭高校から湘南ベルマーレへ加入すると、その後札幌や京都などで活躍し2023年シーズンの夏からFC東京でプレーしていました。
豊富な運動量と精度の高いクロスが持ち味で、J1通算164試合に出場し、2025年シーズンは主に右のウイングバックとして20試合（スタメンは16試合）に出場し1ゴール1アシストでした。
白井選手の期限付き移籍の期間は2026年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグ期間となっています。
【白井選手のコメント全文】
新しく加入します白井康介です！
2025シーズンのホームゲームは、全試合ホーム側のチケットが完売したと聞いています。
サッカー文化が根付いてきているこの地で、白井康介という人間を表現して、ファジアーノ岡山の力になれるように頑張ります！応援よろしくお願いします！