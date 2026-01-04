【写真】ぽつんと建つ一軒家…ラッキーとKさんが同居していた民家

話題を独占した1頭のライオン

1980年12月16日、翌年3月のオープンを控えた東武動物公園（埼玉県）に取材陣が殺到した。お目当ては同園へ移送される1頭の雄ライオン。「ラッキー」と名付けられた彼の“実家”は同県某市の民家で、移送に付き添った40代女性のKさんは“飼い主”である。

知人2人を襲って重傷を負わせたラッキーとの“同居生活”をめぐり、否定派と肯定派は署名運動や嘆願書で攻防戦を繰り広げていた。「週刊新潮」がKさんを訪ねたのはちょうどその頃。第2回では、Kさんの個性的すぎるキャラクターなどについて、前夫や仲人などが証言する。

Kさんに飼われていたラッキー（1980年撮影）

（全2回の第2回：「週刊新潮」1980年12月18日号「『ライオンを夫と呼ぶ女』にした45年の魅入られた『生活遍歴』」を再編集しました。文中の年齢、肩書等は掲載当時のものです）

＊＊＊

東大法学部卒？ 5歳のときから舞台？

誰が見ても奇異な人物と映るのは当然だが、そればかりではない。引っ越してきた年の夏から、この野中の一軒家でスナック「ラッキー」を開店すると、これがまた大繁盛だったのだ。

「大宮、川口、岩槻、あちらこちらから友達が来てくれましたからね。一人で10万は売っていたわ。地の者なんて、相手にしなくてよかったんです」

という羽振りのよさに、地元民も一目置いていた。その1人はいう。

「とにかく、尊敬していたんです。話題は豊富だし、薬剤師の免状も持っているっていうし、なにせ、東大法学部卒だそうですからね」

“東大法学部卒”という肩書は随所でいいふらしていたようだが、Kさんに改めて尋ねてみると、「いえ、小卒ですよ、フフフ」とか、「実は義務教育だけでね」とか、なかなか一筋縄ではいかない御仁である。

出身地は鹿児島。事情があって鹿児島の伯父に育てられ、10歳のときから東京の実父と暮らすようになったのだそうだが、

「父はいろんな事業をやって、板橋に家作を7つも持っていたの。それをみんな、花札バクチで取られてしまってね。でも、私は5歳のときから舞台に立って、興行に出てたから、あまり関係なかった」

自分の身の上は決していわない人

旅役者、劇団主宰、踊りの師匠、テレビ俳優、調理師、薬剤師、画家、化粧品セールス、バーマダム……彼女が経験したと称する職歴は、どこまで信用していいのかアテにならないが、

「昭和35年ごろ、私たちに相談に来て、『T』というバーを開店しました」

と、当時、その近くの駐在所に詰めていた巡査夫人が証言する。

「それまでは、建設業者と結婚して、特に何もしてなかったと思います。とにかく、自分の身の上は決していわない人でね。“夫にさえ自分の素性だけは絶対に知られないようにしてるの”なんていってましたもの。その方と別れてすぐ、お店を始めたんです」

店はよくハヤっていたが、

「お酒が好きでしょう。つい、モトまで飲んじゃって、とうとうつぶしましてねえ……」

店をつぶしたあとは、化粧品のセールスを始めたが、その間にタクシー運転手と結婚。先の巡査夫妻が仲人をした。

「Kとは、どこで知り合ったのか忘れたけど、昭和41、2年ごろ。当時は化粧品のセールスをしてた。気位の高い女で、酔っ払うとよく、“世が世なら、平民なんかと一緒になる女じゃない”なんていってたけど、オレと一緒になる前は、どこを転々としていたのか知らない。でも、稼ぎはよかったよ。化粧品セールスのほかに、日本舞踊の出張教授もして、自分で車を持っていたくらいだからね」

と、その前夫（47）。

離婚の原因はラッキーではない

「そのころから、動物はいっぱい飼ってたさ。犬がマルチーズとペキニーズ、それに九官鳥だろ。1匹3000円もする金魚が7、8匹。Kの動物好きは、金持ちの奥さんがお洒落で小犬を抱いているのとは違うんだよね。シンから好きなんだ」

2人の結婚生活は6、7年で終わった。

「とにかく“ラッキーが自分の夫なんだ”というのがKさんの気持で、普通の考え方では対応できないんですよ」

と、今回の騒動で保健所長は嘆く。だが、離婚の原因はラッキーではなかった。

「何年か一緒にいるうちに、Kにどうも男ができたらしいことが分かったんだ」

と前夫が続ける。

「当時、オレはタクシー運転手をやってたから、行き違いが多かったものでね。それで、オレも面白くないから、友達んとこで泊まっちゃったりすることが多くなった。そして、ある日帰ってみたら、家ん中がモヌケのカラだった。イヌや九官鳥や金魚もろとも、Kが消えてたんだ。そのあと、何かの用で戸籍を取ったら、もう2年も前に、Kの籍は抜けてたんだよね……」

何ともノンビリしているというか、妙な夫婦である。

「相手の男が獣医のYだとは、もっとあとになって知った。オレの友達が“いえなかったけど、実はオマエが留守のときに、オマエの家を訪ねたら、彼女とYが寝ていたんだ”と教えてくれたんだよ」

動物の“夫”と人間の“夫”

“獣医のY”とは、Kさんが現在の住まいに来る前まで同居していた38歳の男性。Kさんの住民票はその人のもとに残ったままになっている。

「まだ彼女が結婚していたころ、犬の病気を診てあげて、親しくなったのですがね、夫婦の間にいろいろあったらしくて。あるとき、“私はもうあの家にいられないから、どこかに落ち着くまで置いてくれない”といってきたので、“あ、いいよ”と気軽に引き受けたんです。それから正味2年間、2階の6畳と下の4畳半とで、同居生活をしていたわけですが、男女の関係なんかまるでないですよ。彼女とは、母方のハトコ同士ぐらいの遠縁ですし……」

と、その先生は弁解する。しかし、この同居中に、2人はラッキーを育て、彼女が現在の住まいに移ってからも、先生は彼女のもとへ日参している。地元でも、

「あら、あの2人、結婚してなかったの。私、ツノカクシとモーニング姿の2人の結婚写真をKさんから見せてもらったこともあるのに……」(ラッキーに襲われた被害者・C子さん)

といわれているのだ。Kさんには、どうやら、動物の“夫”と、人間の“夫”、2人の“夫”がいるといったほうがよさそうである。もっとも、

「ラッキーちゃんと、Yさん、どちらのほうが好きですか」

と、不躾な質問をしたら、間髪をおかず、答えが返ってきた。

「ラッキーちゃんです！」

そのラッキーちゃんの運命をめぐっては、今、否定派・肯定派の双方で署名を集めて攻防戦を展開している。が、彼の飼われ方を聞いた作家の畑正憲氏は、

「えっ？ 同じ家の中でスナックバーを！ 冗談じゃない。動物園のライオン係なんか、酒を断つぐらいなのに……」

絶句してしまった。

＊＊＊

1980年12月16日、ラッキーは翌年3月のオープンを控えた東武動物公園（埼玉県）に“引っ越し”した。新居にはなかなか入ろうとしなかったが、しばらくすると移動。麻酔からさめきっていなかったのか、備えられた床暖房に安心したのか、すぐに眠り込んだ。以後はその“知名度”もあって多くの人が見学に訪れたという。

この“引っ越し”につきっきりだったKさんは、離れて暮らすことになっても所有権を手放さず、東武動物公園を日参した。平成4（1992）年、ラッキーがライオンの平均寿命15歳を超える21歳でこの世を去ったときも、

引き取りに来たという。

デイリー新潮編集部