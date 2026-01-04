「指示してくれないとわかんない」大の大人が箸も自分で出せないの？【親の介護より俺の世話でしょ？ 第2話】
■これまでのあらすじ
実母が倒れ、入院とリハビリが必要になった美咲。仕事と子育てに加えて介護の負担が増えることに不安はあったが、夫の「何でも手伝う」という言葉を信じ、乗り越えようと思っていた。しかし、夫は何もしないどころか、「最近、家事サボってるんじゃないのか？」と言い出して…。
仕事に子育てに母の介護と、ひとり3役でヘトヘトになっている私。そんな私の姿が夫には見えていないのでしょうか…？
いやいやいや、それくらい自分でやんなさいよぉ〜〜〜。
母の介護がわかったときに何でも手伝うって言ったよね？ 指示してくれないとわかんないって、そういう問題？
私が先回りしてやってしまっていたのも原因かもですが…ここまで何もできない人だったとは…。
さらには、実家のリフォームを母のお金でやると言うと、さらに不服そうな顔で「遺産が減る」と言い出したのです…！
なんだこいつ…！
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里
(フィクション・スタジオ)