■これまでのあらすじ

実母が倒れ、入院とリハビリが必要になった美咲。仕事と子育てに加えて介護の負担が増えることに不安はあったが、夫の「何でも手伝う」という言葉を信じ、乗り越えようと思っていた。しかし、夫は何もしないどころか、「最近、家事サボってるんじゃないのか？」と言い出して…。



仕事に子育てに母の介護と、ひとり3役でヘトヘトになっている私。そんな私の姿が夫には見えていないのでしょうか…？

夫は「ご飯をチンするのも面倒」と言います。それだけでも衝撃なのに「箸だって自分で出さなきゃいけないし」という強烈な第二波。いやいやいや、それくらい自分でやんなさいよぉ〜〜〜。母の介護がわかったときに何でも手伝うって言ったよね？ 指示してくれないとわかんないって、そういう問題？私が先回りしてやってしまっていたのも原因かもですが…ここまで何もできない人だったとは…。さらには、実家のリフォームを母のお金でやると言うと、さらに不服そうな顔で「遺産が減る」と言い出したのです…！なんだこいつ…！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)