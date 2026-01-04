こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「M11（Messier 11）」のクローズアップ。

たて座の方向、約6000光年先にあります。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、M11では明るい星々が「V」字型に並んでいるように見えることから、海外では「Wild Duck Cluster（野鴨星団）」とも呼ばれています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「M11」のクローズアップ（Credit: ESA/Hubble & NASA, P. Dobbie et al.）】

散開星団とは、分子雲から同時期に形成された数十〜数百個の若い星がゆるく集まった星の集団のこと。プレアデス星団（すばる、昴）が有名です。

名前がよく似た天体に球状星団がありますが、こちらは数万〜数百万個の恒星が重力によって互いに結びつき、球状に集まっている天体です。

球状星団と比べて星の数が少ない散開星団は、若い星が多い傾向にあります。

M11の最も明るい主系列星を調べた研究者は、この星団を構成する星々が約2億2000万年前に形成されたと推定しています。

重力による結びつきが弱いため、散開星団を構成する星々はやがて互いに遠ざかり、離れ離れになっていきます。

今はひとつの散開星団として観測されているM11の星々も、数百万年のうちに引き離され、分散していくと考えられています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2019年3月25日付で公開されました。

本記事は2019年3月27日公開の記事を再構成したものです。

【▲ ラ・シヤ天文台（チリ）のMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した散開星団「M11」の全体像（Credit: ESO - https://www.eso.org/public/news/eso1430/）】

参考文献・出典ESA/Hubble - Wild cosmic ducks