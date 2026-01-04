声優・相良茉優（30）が4日、自身のXを更新。「LORETTA MARTIN」とエージェント契約を結んだことを発表した。

「この度、フリーでの活動期間中、株式会社LORETTA MARTINとエージェント契約を結び、お仕事のサポートをしていただくことになりました」と報告。「支えていただける環境に感謝しつつ、これからも一つ一つのお仕事を大切に、より一層頑張っていきたいと思います」とした。

お仕事のご相談は、メールにてお問い合わせください。担当者より、丁寧に対応させていただきます」とコメント。「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

相良は25年10月31日をもって所属事務所「HIGH PINE」を退所。今後はフリーで活動を続けることを明かし「新しい環境で一つひとつのお仕事に誠実に向き合い、声を通してより多くの方に楽しんでいただけるよう頑張っていきます！」と決意を明かしていた。

1995年4月17日生まれ、京都府出身の相良は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」中須かすみ役、「ワッチャプリマジ！」甘瓜みるき役、「アイドルメモリーズ」梶原未来役などを担当している。