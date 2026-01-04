■これまでのあらすじ

妻の希望で、家事育児家計を折半して子どもたちを育てる聡。周囲からは褒められることもあるが、聡にとっては子どもの用事のせいで仕事を休まなければならなかったり、自分の犠牲があったから妻が出世したのだと恨みに思っていた。しかしそんな不満だらけの日々が、部下のユキと関係を持ったことで華やぐ。関係を正当化しのめりこんでいくが、次第にユキからドタキャンされることが増え、聡は落ち着かなくなってきて…。



■一緒にいたいと言ったクセに…

■妻は手ごわい■これで大丈夫…ユキに社内で冷たくされた聡は、どうにか彼女を振り向かせたいと思います。そこで、会う時間を増やすことでユキを喜ばせようとするのですが…。彼女と会うために夫婦の家事育児当番の変更を申し出て、妻や子どもたちに負担を強いるって…！ どんな神経をしているのでしょうか？聡のユキへの執着は、引き返せないレベルになってきたようですね…。さて、会う時間が増えてユキの気持ちは戻って来る!?(ネギマヨ)