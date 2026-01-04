JRAは4日、電話・インターネット発売が今年で50周年を迎え、その幕開けとして特設サイトを公開した。「Club JRA−Net 新春キャンペーン」から始まる各種キャンペーンや50年の歴史を振り返るコンテンツなど順次発表・更新される

▽JRA電話・インターネット発売 1976年10月9日、JRAの馬券を電話で発売するサービスを開始。その後、さまざまな申込方式を追加導入しながら会員数を増やし、2025年日本ダービー終了時点で約660万人が登録。

【歴史】

1976年 プッシュホンでの申込方式（ARS方式・791人）および口頭での申込方式（CRT方式・1289人）が本格運用開始。

1991年 専用端末による申込方式（PAT方式）運用開始。

1998年 会員が100万人を突破。

2000年 PATとARSを併用できる「A−PAT」導入。

2002年 インターネット経由の申込方式（IPAT）運用開始。

2005年 即日登録即日購入可能の「即PAT」導入。

2008年 会員が300万人を突破。

2011年 クレジットカードによる決済方式「JRAダイレクト」運用開始。スマートフォン用サイト導入。

2023年 会員が600万人を突破。