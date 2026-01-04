全裸で倒れた父→「よかれと思って」が裏目に出るのが介護のリアル…「父のため」の準備は徒労に終わるもの【作者に聞く】
年始休みはお家でゆっくり漫画三昧！2025年にバズった人気漫画をピックアップ。今回は、20代で母を看取り、続いて父の介護にも直面したキクチさん(kkc_ayn)の実体験を描いたコミックエッセイを紹介する。
右耳難聴や子宮内膜症といった自身の経験を、コミカルな筆致で描き続けてきたキクチさん。彼女の名を広く世に知らしめたのは、20代という若さで直面した母親の在宅介護と看取りの記録「20代、親を看取る。」だ。2023年に書籍化された同作は、介護の過酷な現実と親との死別という重いテーマを扱いながら、多くの読者の共感を呼んだ。
■介護の現実は「空振り」と「割り切り」の連続
デザイナーとしての手腕を活かし、入院中の母のために近況報告紙「KIKUCHI JOURNAL」を作成するなど、キクチさんの介護スタイルは常に独創的だ。今回の父のためにも自作の指差しボードを用意したが、父の反応は芳しくなかった。しかし、彼女はそれを「介護あるある」として淡々と受け止める。母の在宅介護時代、よかれと思って用意したレトルトの介護食は一切口にされず、結局は自分が食べることになった。寝たきりでも楽しめるようにと大奮発して買った大型テレビも、薬の副作用で眠り続ける母には無用の長物となった。
そんな「よかれと思って」が空振りに終わる経験を重ねてきたからこそ、今のキクチさんには「仕方のないこと」と笑い飛ばす余裕がある。介護は感謝や見返りを求めるものではない。自分がやりたくてやっている。その潔い哲学が、過酷な日々の中にひと筋の救いをもたらしている。
