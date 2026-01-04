美女と野獣の世界を再現したカフェレストラン「Beauty ＆ the Beast」は、2026年1月5日(月)から3月31日(火)までの期間限定で「美女と野獣の苺フェア2026」を開催する。

【写真】ベルをイメージした繊細なラテアートが目を引く「ホワイトショコラ・ストロベリーラテアート」(1100円)

本フェアでは、物語に登場するキャラクターやモチーフから着想を得ていちごを贅沢に使ったスイーツとドリンクを用意。冬から春へと移ろう季節に合わせ、華やかさと優しさを併せもつメニュー構成だ。店内は美女と野獣の世界観に包まれ、まるで童話の世界に迷い込んだかのようなひとときを演出する。

■フェア概要

フェア名：美女と野獣の苺フェア2026

内容：いちごを使用した期間限定スイーツ・ドリンク

期間：2026年1月5日(月)〜3月31日(火)

時間：12時〜15時30分(ランチタイム限定)

場所：美女と野獣のカフェレストラン Beauty ＆ the Beast

住所：神奈川県横浜市中区山下町219カーサ丸徳B1

電話番号：045-228-9910

■フェア限定メニュー

・魔法の薔薇が咲く苺タルト

・ベルのときめき苺パフェ

・ポットのやさしい苺ブランマンジェ

・城の記念日 苺のショートケーキ

・真実の愛が実る 苺のパンケーキ

・ホワイトローズ・ストロベリーラテアート

・ローズガーデン・ストロベリーティー

価格帯はスイーツは1100円〜1600円、ドリンクは800円〜1200円。すべて数量・期間限定。

「ベルのときめき苺パフェ」(1600円)


「ポットのやさしい苺ブランマンジェ」(1200円)


「真実の愛が実る 苺のパンケーキ」(1200円)


今回のフェアについて、担当者に話を聞いてみた。

ーー今回のフェアのターゲットは？

20代前半から30代半ばの女性を中心に、カップルや記念日利用のお客様を想定しています。また世界観のあるカフェや写真映えするスイーツを求める方、横浜観光やデートスポットを探している国内来訪者にも楽しんでもらうことを目的としています。

ーー目玉となるメニューは？

「ベルのときめき苺パフェ」です。物語のヒロインであるベルをイメージし、層ごとに異なる食感と味わいを楽しめる構成にしました。見た目の華やかさと満足感の両立を意識したひと品となっています。

ーーアイデアはどのようにして生まれた？

「美女と野獣」の物語世界を、季節感のある食材を通して身近に体験していただきたいという想いから生まれました。冬から春に旬を迎えるいちごは、華やかさと親しみやすさを併せもち、物語の象徴であるバラとも親和性が高い食材です。

ーー苦労した点は？

世界観を大切にしながら、味や見た目、提供時のオペレーションのバランスを取る点に苦労しました。

童話の世界に浸りながらいちごのおいしさを味わえるのが本フェアの魅力。期間限定のこの機会に、特別なひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。